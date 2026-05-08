Российская Федерация срочно разворачивает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам. В 2026 году Москва планирует сделать 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к дронам разных типов.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Сырский о планах России по дронам

Главнокомандующий ВСУ заслушал доклад военной разведки о развитии войск беспилотных систем России.

На 2026 год Россия планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к беспилотникам разных типов.

В то же время Москва наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями.

Российская армия срочно, вне утвержденных планов, разворачивает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам.

Кроме этого, Россия усиливает эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края. Фактически россияне масштабируют свои войска беспилотных систем, копируя технические, тактические и организационные решения Украины.

Такая же ситуация наблюдается в применении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничных областях Украины.

Как утверждает Сырский, Украина это видит, анализирует и учитывает в своем планировании.

Сырский о преимуществе Украины в FPV-дронах

Несмотря на все вызовы, Украина продолжает удерживать инициативу и задавать темп, наращивая преимущество в FPV-дронах, утверждает главнокомандующий ВСУ.

Начиная с декабря, уже пятый месяц подряд только подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвреживают больше оккупантов, чем Россия успевает мобилизовать в свою армию.

Только за апрель украинские беспилотные комплексы выполнили почти 357 тыс. боевых задач и поразили более 160,7 тыс. верифицированных целей – это на 2% больше, чем в марте.

Кроме того, удалось подавить более 7,7 тыс. позиций вражеских пилотов беспилотных авиационных комплексов и поразить 424 объекта России средствами Middle Strike на дистанции 20-250 км.

По мнению Сырского, современная война стремительно повышает роль наземных роботизированных комплексов, которые не только воюют, но и эвакуируют раненых, устанавливают минные заграждения и обеспечивают более 60% логистических перевозок в интересах армии.

Как утверждает главнокомандующий ВСУ, среди главных задач – повышение эффективности радиоэлектронной борьбы, наращивание использования наземных роботизированных РЭБ-платформ и ревизия эффективности индивидуальных средств РЭБ.

Сырский подписал приказы о поощрении лучших военнослужащих в направлении беспилотных систем. Он поблагодарил воинов за ежедневную работу, уничтожение врага, сохраненные жизни пехотинцев и защиту Украины.

