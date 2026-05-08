Російська Федерація терміново розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. У 2026 році Москва планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до дронів різних типів.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Сирський про плани Росії щодо дронів

Водночас Москва нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами.

Російська армія терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам.

Крім цього, Росія посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю. Фактично росіяни масштабують свої війська безпілотних систем, копіюючи технічні, тактичні та організаційні українські рішення.

Така ж ситуація спостерігається у застосуванні засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) у прикордонних областях України.

Як стверджує Сирський, Україна це бачить, аналізує та враховує у власному плануванні.

Сирський про перевагу України у FPV-дронах

Попри всі виклики, Україна продовжує утримувати ініціативу та задавати темп, нарощуючи перевагу в FPV-дронах, стверджує головнокомандувач ЗСУ.

Починаючи з грудня, вже п’ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії.

Лише протягом квітня українські безпілотні комплекси виконали майже 357 тис. бойових завдань та уразили понад 160,7 тис. верифікованих цілей – це на 2% більше, ніж у березні.

Крім цього, вдалося подавити понад 7,7 тис. позицій ворожих пілотів безпілотних авіаційних комплексів та уразити 424 об’єкти Росії засобами Middle Strike на дистанції 20–250 км.

На думку Сирського, сучасна війна стрімко підвищує роль наземних роботизованих комплексів, які не лише воюють, а й евакуюють поранених, встановлюють мінні загородження та забезпечують понад 60% логістичних перевезень в інтересах армії.

Як стверджує головнокомандувач ЗСУ, серед головних завдань – підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕБ-платформ та ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕБ.

Сирський підписав накази про заохочення найкращих військовослужбовців напрямку безпілотних систем. Він подякував воїнам за щоденну роботу, знищення ворога, збережені життя піхотинців та захист України.

