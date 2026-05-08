США готовы и дальше выполнять роль посредника в переговорах между Украиной и Россией, если они будут продуктивными, а также, если эта роль приблизит обе стороны к мирному соглашению, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

– Мы пытались выступить в роли посредника в этом вопросе. Пока это не принесло плодотворных результатов по разным причинам. Мы по-прежнему готовы выполнять эту роль, если это может быть продуктивным. Мы не хотим тратить время и вкладывать время и энергию в усилия, которые не продвигаются вперед. Но если мы увидим возможность выступить посредником, приблизившим обе стороны к мирному соглашению, мы хотели бы это сделать, – сказал он журналистам во время визита в Рим.

Рубио отметил, что позиция США состоит в том, что эта война является трагедией.

– Обе стороны платят за нее очень высокую цену, как экономическую, так и, очевидно, человеческую. Она разрушительная. Мы против нее, – добавил он.

Госсекретарь подчеркнул, что США “готовы играть любую роль, которую можем, чтобы достичь мирного дипломатического решения”.

– Сейчас эти усилия зашли в тупик, но мы всегда готовы, если обстоятельства изменятся, – подытожил он.

