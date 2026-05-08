США готові і далі виконувати роль посередника у переговорах між Україною та Росією, якщо вони будуть продуктивними, і також, якщо ця роль наблизить обидві сторони до мирної угоди, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Як повідомив Марко Рубіо, переговори України та РФ можуть продовжуватися за посередництва США і надалі, однак є важливі моменти.

– Ми намагалися виступити у ролі посередника у цьому питанні. Поки що це не принесло плідних результатів з різних причин. Ми як і раніше готові виконувати цю роль, якщо це може бути продуктивним. Ми не хочемо марнувати час і вкладати час та енергію в зусилля, які не просуваються вперед. Але якщо ми побачимо можливість виступити посередником, що наблизить обидві сторони до мирної угоди, ми хотіли б це зробити, – сказав він журналістам під час візиту до Рима.

Рубіо зауважив, що позиція США полягає у тому, що ця війна є трагедією.

– Обидві сторони платять за неї дуже високу ціну, як економічну, так і, очевидно, людську. Вона є руйнівною. Ми проти неї, – додав він.

Держсекретар наголосив, що США “готові відігравати будь-яку роль, яку можемо, щоб досягти мирного дипломатичного вирішення”.

– Зараз ці зусилля зайшли в глухий кут, але ми завжди готові, якщо обставини зміняться, – підсумував він.

