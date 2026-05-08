Ночью 8 мая ударные беспилотники атаковали несколько российских регионов. В Ярославле горит НПЗ Славнефть-ЯНОС, в Ростове-на-Дону — произошел пожар в районе завода лакокрасочных материалов Эмпилс и филиала научно-технического центра Радар. Взрывы раздавались и в Москве.

Фкты ICTV рассказывают, где было шумно в России этой ночью.

Атака дронов на Ростов

По данным Telegram-канала Astra, ночью после атаки дронов в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в районе завода лакокрасочных материалов Эмпилс и филиала научно-технического центра Радар.

Согласно анализу кадров местных жителей, пожар возник в районе Западного промузла. Там расположено много предприятий, в частности завод Эмпилс и филиал научно-технического центра Радар.

Завод Эмпилс — один из ключевых химических и лакокрасочных заводов юга России — уже подвергался атаке в январе 2026 года.

Акционерное общество Научно-технический центр Радар занимается разработкой и обслуживанием комплексов специального назначения. Филиал в Ростове подчиняется Министерству обороны РФ.

Атака дронов на Ярославль

В результате атаки на Ярославль загорелся НПЗ Славнефть-ЯНОС, сообщает Telegram-канал Astra, проанализировав видео очевидцев.

Украинские дроны неоднократно атаковали этот завод ранее.

НПЗ Славнефть-ЯНОС входит в пятерку крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.

