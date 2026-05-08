У Москві лунали вибухи, у Ярославлі палає НПЗ: дронова атака на РФ напередодні параду
Вночі 8 травня ударні безпілотники атакували кілька російських регіонів. У Ярославлі палає НПЗ Славнефть-ЯНОС, у Ростові-на-Дону — сталася пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів Емпілс та філії науково-технічного центру Радар. Лунали вибухи й в Москві.
Факти ICTV розповідають, де було гучно в Росії ціє ночі.
Атака доронів на Ростов
За даними Telegram-каналу Astra, вночі після атаки дронів у Ростові-на-Дону спалахнула пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів Емпілс та філії науково-технічного центру Радар.
Згідно з аналізом кадрів місцевих жителів, пожежа виникла в районі Західного промвузла. Там розташовано багато підприємств, зокрема завод Емпілс та науково-технічного центру Радар.
Завод Емпілс — один із ключових хімічних і лакофарбових заводів півдня Росії — вже був під атакою в січні 2026 року.
Акціонерне товариство Науково-технічний центр Радар займається розробкою та обслуговуванням комплексів спеціального призначення. Філія в Ростові з Міністерством оборони РФ.
Атака дронів на Ярославль
В результаті атаки на Ярославль загорівся НПЗ Славнефть-ЯНОС, повідомляє Telegram-канал Astra, проаналізувавши відео очевидців.
Українські дрони неодноразово атакували цей завод раніше.
НПЗ Славнефть-ЯНОС входить до п’ятірки найбільших російських нафтопереробних заводів і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії.
Вибухи в Москві
Після 12-ї ночі в Москві лунали вибухи. Мер міста Сергій Собянін повідомляв, що на підступах до Москви та в самій Москві працювали сили протиповітряної оборони, які збивали дрони.
За його словами, сили ППО начебто збили щонайменше 26 безпілотників. У Москві фіксуються падіння уламків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 535-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.