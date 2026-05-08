Переговоры Украины со спецпредставителями американского президента в США Дональда Трампа прошли успешно, сообщил Владимир Зеленский.

Итоги переговоров Украины и США

Президент Владимир Зеленский, заслушав доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о встречах со спецпредставителями американского президента в США, в своем Х сообщил об их результатах.

По словам главы государства, переговоры Умерова в США были “содержательными”.

— Согласуем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны – летом. Надеемся, что в этот раз выйдет реализовать запланированное и активизировать дипломатию, – отметил он.

Кроме того, Зеленский проинформировал, что на переговорах речь шла о гуманитарных задачах, включая продолжение обменов военнопленными.

— Дорабатываем детали договоренностей, которые могут обеспечить безопасность. Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой, – подытожил он.

Напомним, что секретарь СНБО Рустем Умеров отправился в США для встречи с переговорщиками президента Дональда Трампа.

Как известно, переговорный процесс относительно российско-украинской войне почти остановился из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ожидаемая поездка переговорщиков Трампа в Киев “после Пасхи” так и не состоялась.

Источник : Минобороны

