Переговори України зі спецпредставниками американського президента у США Дональда Трампа пройшли вдало, повідомив Володимир Зеленський.

Підсумки переговорів України та США

Президент Володимир Зеленський, заслухавши доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про зустрічі зі спецпредставниками американського президента у США, у своєму Х повідомив про їхні підсумки.

За словами глави держави, переговори Умєрова у США були “змістовними”.

Зараз дивляться

– Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію, – зазначив він.

Крім того, Зеленський поінформував, що на переговорах йшлося про гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополоненими.

– Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою, – підсумував він.

Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умєров вирушив до США для зустрічі з перемовниками президента Дональда Трампа.

Як відомо, переговорний процес щодо російсько-української війни майже зупинився через ситуацію на Близькому Сході. Очікувана поїздка перемовників Трампа до Києва “після Великодня” так і не відбулася.

Джерело : Міноборони

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.