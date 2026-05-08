Україна очікує американську делегацію наприкінці весни — на початку літа: Зеленський
- Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про зустрічі зі спецпредставниками американського президента у США.
- Голова держави повідомив, що наразі узгоджується графік необхідних візитів представників президента Америки до України на рубежі весни – літа.
Переговори України зі спецпредставниками американського президента у США Дональда Трампа пройшли вдало, повідомив Володимир Зеленський.
Підсумки переговорів України та США
Президент Володимир Зеленський, заслухавши доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про зустрічі зі спецпредставниками американського президента у США, у своєму Х повідомив про їхні підсумки.
За словами глави держави, переговори Умєрова у США були “змістовними”.
– Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію, – зазначив він.
Крім того, Зеленський поінформував, що на переговорах йшлося про гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополоненими.
– Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою, – підсумував він.
Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умєров вирушив до США для зустрічі з перемовниками президента Дональда Трампа.
Як відомо, переговорний процес щодо російсько-української війни майже зупинився через ситуацію на Близькому Сході. Очікувана поїздка перемовників Трампа до Києва “після Великодня” так і не відбулася.