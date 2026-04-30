Европа не должна просить Россию о переговорах, лучше создать условия, при которых Москва сама перейдет к реальному диалогу.

Об этом сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Как ЕС хочет принудить РФ к диалогу

Кая Каллас подчеркнула, что отсутствие шагов со стороны Москвы объясняет, почему Брюссель не считает необходимым обращаться с подобными инициативами.

По ее словам, Европа не должна действовать с позиции слабости и просителя.

– Мы не должны унижать себя, выступая в роли просителей, мол, “пожалуйста, мы умоляем вас поговорить с нами”, но мы должны поставить их в такое положение, чтобы они перешли от имитации к реальным переговорам, – объяснила свою позицию глава дипломатии ЕС.

Также она сообщила о предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС на Кипре.

По ее словам, в ходе переговоров следует определить ключевые требования к РФ после завершения войны.

– Мы запланировали обсудить с министрами иностранных дел Европейского Союза на Кипре также то, какие требования мы имеем к России после окончания этой войны, чтобы мы могли убедиться, что Россия не представляет угрозы ни одной из этих стран или Европы в целом… Перед тем как разговаривать с ними, мы должны действительно договориться, о чем именно мы хотим говорить, – рассказала чиновница.

Напомним, 23 апреля ЕС разблокировал пакет финансовой помощи Украине на сумму €90 млрд.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый транш из европейского пакета финансовой помощи для Украины на сумму €90 млрд планируют направить на развитие отечественного оборонного производства, в частности дронов и военных технологий.

