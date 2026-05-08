Російські війська спрямували 1,5 тис. дронів на об’єкти залізничної інфраструктури України, внаслідок чого пошкоджено 558 об’єктів залізниці, загинули 165 людей та травмувалися понад 900 осіб з початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив очільник Національної поліції України Іван Вигівський на міжнародній конференції Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення.

Нацполіція про атаки РФ на залізницю

За словами очільника Нацполіції, наслідки атак по об’єктах залізниці мають вплив як на логістику, так і на цивільне середовище, оскільки потяги залишаються ключовим транспортом для населення.

Використання дронів дозволяє російським військам здійснювати точкові атаки на вокзали, потяги та інші елементи залізничної інфраструктури.

Вигівський навів приклад, що 5 травня Росія завдавала ударів по об’єктах залізниці одразу в трьох областях, зокрема, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення українська сторона зафіксувала 552 атаки саме на об’єкти залізничної інфраструктури, а близько 274 з них відбулося цього року.

Як зазначив очільник Нацполіції, російська армія використала майже 1,5 тис. безпілотників, якими пошкоджено 558 об’єктів залізниці. Внаслідок таких ударів постраждали понад 900 людей та загинули 165 осіб.

Війська РФ атакують також цивільні автомобілі та службовий транспорт екстрених та правоохоронних органів. Серед них – ДСНС та поліції, а також авто для евакуації.

Крім цього, Росія вдається до тактики повторних обстрілів вже пошкоджених об’єктів, тож завдаэ повторних ударів, коли на місці працюють екстрені служби, поліція, рятувальники, енергетики та медики.

