Как Украина переосмысливает 9 мая: от советского нарратива до европейской памяти

Отвечая на вопрос о том, как изменялось отношение украинцев ко Дню победы 9 мая за последние 16 лет и можно ли это считать ценностным изломом, политолог Игорь Рейтерович в комментарии для Фактов ICTV отметил, что речь идет именно о глубинной трансформации общественного сознания.

— Это, очевидно, ценностный излом, поскольку долгое время этот праздник был связан с советскими ментальными наслоениями. В то же время, важную роль сыграло и то, как Россия трансформировала 9 мая, превратив его в символ имперскости и пропаганды. Для многих украинцев это стало неприемлемым, и отношение к дате стало меняться не столько из-за отрицания самой победы, сколько из-за ее политической интерпретации, — отмечает эксперт.

Он добавляет, что дополнительным фактором стало переосмысление истории Второй мировой войны и ее цены для Украины.

После распада СССР, и особенно в последние годы, появилось больше исследований, которые заставляют переосмысливать эту войну — не как абстрактную победу, а то, какой ценой она досталась и какую цену прежде всего заплатила Украина за это. Поэтому переход к 8 мая есть логичным и закономерным, подчеркивает Игорь Рейтерович.

Отдельно эксперт отмечает, что подобные процессы не уникальны только для Украины.

По его словам, во многих постсоветских странах происходили подобные изломы, особенно в странах Балтии.

Украина долгое время была где-то посредине, но после 2014 года и особенно после полномасштабного вторжения России этот процесс резко ускорился. Для многих украинцев 9 мая теперь ассоциируется не с историей Второй мировой, а с современной российской агрессией, отметил эксперт.

Полномасштабная война как точка излома в сознании украинцев

Несмотря на резкое падение значимости 9 мая после 2022 года, демонтаж советской модели исторической памяти в Украине начался гораздо раньше.

Представленные выше социологические данные свидетельствуют о том, что уже в 2021 году доля тех, кто считал День победы одним из самых важных праздников, сократилась до 30%. Это произошло еще до полномасштабного вторжения России и в значительной степени связано с курсом на декоммунизацию и постепенное изменение государственной исторической политики.

Вместе с тем после 2022 года произошло резкое и радикальное переосмысление этой даты. 9 мая в общественном сознании украинцев окончательно потеряли советскую символическую основу и все чаще стали восприниматься сквозь призму современной войны и российской политики памяти.

Отвечая на вопрос о том, стала ли полномасштабная война решающим фактором этого излома, политолог Игорь Рейтерович отметил, что именно она стала ключевой точкой трансформации общественного восприятия.

— Да, это решающий фактор, полностью изменивший подходы. Россия может благодарить только свою политику и все те действия, которые она совершала, потому что именно они радикально изменили отношение украинцев к 9 мая, — объяснил эксперт.

Он добавил, что в значительной степени Россия сама девальвировала символику в этот день, превратив его в инструмент милитаристской пропаганды.

В глазах украинцев Россия фактически дискредитировала 9 мая. Она сделала все, чтобы украинцы переосмыслили это праздник и начали реагировать на него иначе. То есть это только история России, позиция России. Поэтому реакция украинцев на все это была очевидна, отметил Игорь Рейтерович.

В то же время, по его словам, этот процесс не был неожиданным и начался еще задолго до 2022 года.

Политолог подчеркнул, что дискуссия о переосмыслении истории продолжалась с 90-х годов. Уже тогда формировались разные подходы, и часть общества постепенно начала иначе относиться к этим событиям. После 2022 года это только наложилось на уже существующие изменения.

Отдельно эксперт подчеркивает роль государственной политики декоммунизации и исторической памяти, хотя и оценивает ее как вспомогательную, а не определяющую.

— Государство, безусловно, сыграло свою роль. Особенно это заметно на уровне младшего поколения, иначе изучавшего историю. Но ключевым фактором все же было личное переосмысление людей, которые элементарно составили два плюс два и пришли к этим выводам, — отметил он.

Почему отказ от празднования 9 мая — это не только об истории

Изменение отношения к 9 мая в Украине выходит за рамки исторической памяти о Второй мировой войне. Она касается более широкого вопроса: того, как общества осмысливают войну, потери и ценность человеческой жизни.

Европейская модель памяти существенно отличается от советской и современной русской традиции. Если в европейском дискурсе акцент делается, прежде всего, на трагедии войны, миллионах погибших и сломанных человеческих судеб, то советский нарратив строился вокруг идеи победы как абсолютной ценности.

Политолог Игорь Рейтерович отметил, что именно в этом принципиальная разница между двумя подходами к памяти о Второй мировой войне.

— В Европе это, прежде всего, речь о трагедии, о погибших людях, о сломанных судьбах. Да, там тоже говорят о победе, но прежде всего о тех жертвах, которые принесли ради нее. В Советском Союзе, а затем и в России, доминировала другая логика: победа оправдывает любые потери, а сами потери не имеют значения. Путин за последние 20 лет довел это до абсурда, превратив 9 мая в реальное победобесие, — объясняет эксперт.

По его словам, именно поэтому украинское общество все больше приближается к европейской модели памяти, где центральным является не культ победы, а культура памяти и почитание жертв.

На вопрос, можно ли говорить об окончательном переходе Украины от советского культа победы к европейской культуре памяти, политолог отвечает, что этот процесс уже фактически состоялся.

— Мы уже перешли к этой модели. Думаю, еще несколько лет, и ситуация окончательно станет такой же, как в большинстве европейских стран. Просто постепенно исчезнут поколения, для которых советская интерпретация была еще важной. А младшие поколения уже мыслят в рамках европейских практик памяти, — отмечает он.

В то же время, по мнению эксперта, этот процесс преимущественно завершен в общественном измерении, хотя определенная часть граждан все еще сохраняет другое видение.

Этот процесс необратим, если мы будем двигаться в сторону Европы. Поскольку у нас другой альтернативы нет, он необратим, и мы придем туда обязательно, считает он.

Отдельно эксперт отмечает, что изменение подхода к 9 мая имеет не только историческое или ценностное, но и практическое информационное значение.

По его словам, отказ от советских праздничных нарративов важен и для международного контекста. Она показывает Европе, что Украина является частью другой цивилизационной традиции. Это также разрушает российские нарративы о едином народе или общей истории и является элементом противодействия дезинформации.

Таким образом, переосмысление 9 мая в Украине — это не редкое изменение календарной даты и не сугубо историческая дискуссия о событиях Второй мировой войны. Это длительный процесс трансформации общественного сознания, который постепенно формировался еще с 1990-х годов, усилился в результате политики декоммунизации после 2014 года и приобрел окончательную интенсивность после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Социологические данные КМИС показывают четкую динамику: от доминирующего значения 9 мая в 2010 году до фактической маргинализации в современном обществе. Этот смещение отражает не только изменение отношения к конкретному празднику, но и более глубокое переосмысление исторической памяти, идентичности и места Украины в европейском контексте.

Как свидетельствуют экспертные оценки, ключевым фактором этих изменений стала не только государственная политика или исторические дискуссии, но и опыт войны с Россией, который радикализировал восприятие советских нарративов и окончательно сместил акценты в сторону европейской модели памяти — где центральным является не культ победы, а осознание цены войны и почитания ее жертв.

Поэтому переход от 9 к 8 мая является частью более широкого цивилизационного выбора Украины. Это не только о прошлом, но и о настоящем и будущем, о том, какую историческую память общество выбирает как основу собственной идентичности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.