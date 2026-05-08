Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Как Украина переосмысливает 9 мая: от советского нарратива до европейской памяти
В последние годы Украина постепенно отказывается от советской традиции празднования 9 мая как Дня победы, переходя к европейской модели почтения — 8 мая как Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов.
В 2023 году Украина окончательно закрепила новую практику: теперь День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечается 8 мая согласно европейской традиции.
Именно в этот день 1945 года — 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени — был подписан Акт капитуляции нацистской Германии. Советская, а впоследствии и российская традиция делала акцент на 9 мая, превратив эту дату в элемент государственного мифа и инструмент милитаризации общества и политической пропаганды.
Важной составляющей этого переосмысления является отход от советского термина Великая отечественная война, который искусственно сужал хронологию событий до 1941–1945 годов.
В украинском и европейском научном и публичном дискурсе используется определение Вторая мировая война 1939–1945 годов, отражающая ее реальное начало — вторжение нацистской Германии в Польшу в 1939 году.
В условиях полномасштабной войны России против Украины этот процесс приобретает особую актуальность. Переход к новой модели исторической памяти является не только символическим изменением календаря, но и важным шагом в деколонизации украинского сознания и окончательном разрыве с имперскими нарративами прошлого.
Как изменилось восприятие 9 мая среди украинцев: цифры
Еще 16 лет назад 9 мая оставался одним из самых важных государственных праздников в Украине. В 2010 его считали значимым 58% граждан. В этот период День победы сохранял сильный символический вес как наследие советской исторической традиции.
Однако уже в следующем десятилетии эта тенденция стала постепенно меняться. К 2021 году доля украинцев, называвших 9 мая одним из важнейших праздников, сократилась до 30%.
После начала полномасштабного вторжения России этот спад стал еще более резким: по состоянию на 2024–2026 годы только около 11% граждан продолжают считать эту дату важной.
Такие изменения отражаются в данных Киевского международного института социологии (КМИС). В течение 9–14 января 2026 года институт провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Были опрошены 601 респондента во всех регионах Украины на подконтрольной правительству территории.
Социологи отмечают, что теоретическая погрешность выборки в обычных условиях не превышает 5,3% для показателей, близких к 50%, однако в условиях войны возможны дополнительные систематические отклонения. Тем не менее, результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют анализировать общие общественные тенденции.
В КМИС также подчеркивают, что измерение отношения к праздникам проводится ежегодно в январе-феврале во избежание влияния календарного эффекта накануне праздничных дат. Респондентам предложили оценить список официальных государственных праздников и определить наиболее важные для себя.
На этом фоне динамика отношения к 9 мая особенно показательна: от 58% в 2010 году до 30% в 2021-м и примерно 11% в 2024–2026 годах. Фактически сегодня этот праздник потерял статус одного из ключевых в общественном сознании украинцев.
Отвечая на вопрос о том, как изменялось отношение украинцев ко Дню победы 9 мая за последние 16 лет и можно ли это считать ценностным изломом, политолог Игорь Рейтерович в комментарии для Фактов ICTV отметил, что речь идет именно о глубинной трансформации общественного сознания.
— Это, очевидно, ценностный излом, поскольку долгое время этот праздник был связан с советскими ментальными наслоениями. В то же время, важную роль сыграло и то, как Россия трансформировала 9 мая, превратив его в символ имперскости и пропаганды.
Для многих украинцев это стало неприемлемым, и отношение к дате стало меняться не столько из-за отрицания самой победы, сколько из-за ее политической интерпретации, — отмечает эксперт.
Он добавляет, что дополнительным фактором стало переосмысление истории Второй мировой войны и ее цены для Украины.
После распада СССР, и особенно в последние годы, появилось больше исследований, которые заставляют переосмысливать эту войну — не как абстрактную победу, а то, какой ценой она досталась и какую цену прежде всего заплатила Украина за это. Поэтому переход к 8 мая есть логичным и закономерным, подчеркивает Игорь Рейтерович.
Отдельно эксперт отмечает, что подобные процессы не уникальны только для Украины.
По его словам, во многих постсоветских странах происходили подобные изломы, особенно в странах Балтии.
Украина долгое время была где-то посредине, но после 2014 года и особенно после полномасштабного вторжения России этот процесс резко ускорился. Для многих украинцев 9 мая теперь ассоциируется не с историей Второй мировой, а с современной российской агрессией, отметил эксперт.
Полномасштабная война как точка излома в сознании украинцев
Несмотря на резкое падение значимости 9 мая после 2022 года, демонтаж советской модели исторической памяти в Украине начался гораздо раньше.
Представленные выше социологические данные свидетельствуют о том, что уже в 2021 году доля тех, кто считал День победы одним из самых важных праздников, сократилась до 30%. Это произошло еще до полномасштабного вторжения России и в значительной степени связано с курсом на декоммунизацию и постепенное изменение государственной исторической политики.
Вместе с тем после 2022 года произошло резкое и радикальное переосмысление этой даты. 9 мая в общественном сознании украинцев окончательно потеряли советскую символическую основу и все чаще стали восприниматься сквозь призму современной войны и российской политики памяти.
Отвечая на вопрос о том, стала ли полномасштабная война решающим фактором этого излома, политолог Игорь Рейтерович отметил, что именно она стала ключевой точкой трансформации общественного восприятия.
— Да, это решающий фактор, полностью изменивший подходы. Россия может благодарить только свою политику и все те действия, которые она совершала, потому что именно они радикально изменили отношение украинцев к 9 мая, — объяснил эксперт.
Он добавил, что в значительной степени Россия сама девальвировала символику в этот день, превратив его в инструмент милитаристской пропаганды.
В глазах украинцев Россия фактически дискредитировала 9 мая. Она сделала все, чтобы украинцы переосмыслили это праздник и начали реагировать на него иначе. То есть это только история России, позиция России. Поэтому реакция украинцев на все это была очевидна, отметил Игорь Рейтерович.
В то же время, по его словам, этот процесс не был неожиданным и начался еще задолго до 2022 года.
Политолог подчеркнул, что дискуссия о переосмыслении истории продолжалась с 90-х годов. Уже тогда формировались разные подходы, и часть общества постепенно начала иначе относиться к этим событиям. После 2022 года это только наложилось на уже существующие изменения.
Отдельно эксперт подчеркивает роль государственной политики декоммунизации и исторической памяти, хотя и оценивает ее как вспомогательную, а не определяющую.
— Государство, безусловно, сыграло свою роль. Особенно это заметно на уровне младшего поколения, иначе изучавшего историю. Но ключевым фактором все же было личное переосмысление людей, которые элементарно составили два плюс два и пришли к этим выводам, — отметил он.
Почему отказ от празднования 9 мая — это не только об истории
Изменение отношения к 9 мая в Украине выходит за рамки исторической памяти о Второй мировой войне. Она касается более широкого вопроса: того, как общества осмысливают войну, потери и ценность человеческой жизни.
Европейская модель памяти существенно отличается от советской и современной русской традиции. Если в европейском дискурсе акцент делается, прежде всего, на трагедии войны, миллионах погибших и сломанных человеческих судеб, то советский нарратив строился вокруг идеи победы как абсолютной ценности.
Политолог Игорь Рейтерович отметил, что именно в этом принципиальная разница между двумя подходами к памяти о Второй мировой войне.
— В Европе это, прежде всего, речь о трагедии, о погибших людях, о сломанных судьбах. Да, там тоже говорят о победе, но прежде всего о тех жертвах, которые принесли ради нее. В Советском Союзе, а затем и в России, доминировала другая логика: победа оправдывает любые потери, а сами потери не имеют значения. Путин за последние 20 лет довел это до абсурда, превратив 9 мая в реальное победобесие, — объясняет эксперт.
По его словам, именно поэтому украинское общество все больше приближается к европейской модели памяти, где центральным является не культ победы, а культура памяти и почитание жертв.
На вопрос, можно ли говорить об окончательном переходе Украины от советского культа победы к европейской культуре памяти, политолог отвечает, что этот процесс уже фактически состоялся.
— Мы уже перешли к этой модели. Думаю, еще несколько лет, и ситуация окончательно станет такой же, как в большинстве европейских стран. Просто постепенно исчезнут поколения, для которых советская интерпретация была еще важной. А младшие поколения уже мыслят в рамках европейских практик памяти, — отмечает он.
В то же время, по мнению эксперта, этот процесс преимущественно завершен в общественном измерении, хотя определенная часть граждан все еще сохраняет другое видение.
Этот процесс необратим, если мы будем двигаться в сторону Европы. Поскольку у нас другой альтернативы нет, он необратим, и мы придем туда обязательно, считает он.
Отдельно эксперт отмечает, что изменение подхода к 9 мая имеет не только историческое или ценностное, но и практическое информационное значение.
По его словам, отказ от советских праздничных нарративов важен и для международного контекста. Она показывает Европе, что Украина является частью другой цивилизационной традиции. Это также разрушает российские нарративы о едином народе или общей истории и является элементом противодействия дезинформации.
Таким образом, переосмысление 9 мая в Украине — это не редкое изменение календарной даты и не сугубо историческая дискуссия о событиях Второй мировой войны. Это длительный процесс трансформации общественного сознания, который постепенно формировался еще с 1990-х годов, усилился в результате политики декоммунизации после 2014 года и приобрел окончательную интенсивность после полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Социологические данные КМИС показывают четкую динамику: от доминирующего значения 9 мая в 2010 году до фактической маргинализации в современном обществе. Этот смещение отражает не только изменение отношения к конкретному празднику, но и более глубокое переосмысление исторической памяти, идентичности и места Украины в европейском контексте.
Как свидетельствуют экспертные оценки, ключевым фактором этих изменений стала не только государственная политика или исторические дискуссии, но и опыт войны с Россией, который радикализировал восприятие советских нарративов и окончательно сместил акценты в сторону европейской модели памяти — где центральным является не культ победы, а осознание цены войны и почитания ее жертв.
Поэтому переход от 9 к 8 мая является частью более широкого цивилизационного выбора Украины. Это не только о прошлом, но и о настоящем и будущем, о том, какую историческую память общество выбирает как основу собственной идентичности.