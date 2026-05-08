У 2023 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Цього дня українці вшановують тих, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв тієї війни.

Як варто відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом

За словами українського історика Михайла Жирохова, 8 травня варто акцентувати увагу на стражданнях і втратах, які принесла війна.

– Цього дня 8 травня потрібно займатися не героїзацією, а більше меморіалізацією, тобто згадати тих українців, які воювали і на боці західних союзників, і на боці радянської армії, і який внесок саме Україна й українці зробили в загальну перемогу над німецькими нацистами, – каже експерт.

Варто пам’ятати, що Україна на той час не мала власної держави, тому її громадяни були змушені служити або окупантам, або в імперській армії, зауважує Жирохов.

Окрім того, експерт наголошує, що цього дня варто згадувати і трагедії цивільного населення, які принесла війна на територію України. Наприклад, Корюківка та Бабин Яр.

З 2014 року символом памʼяті про Другу світову війну в Україні є червоний мак. В Українському інституті національної памʼяті заохочують використовувати “мак памʼяті” під час меморіальних заходів. Окрім того, мак є символом пам’яті жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи із 1914 року.

Відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня – європейська традиція.

– У цій боротьбі ми втратили понад 8 млн українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. В цілому Друга світова забрала життя від 50 до 85 млн людей по всьому світу, – нагадали в Українському інституті національної памʼяті.

8 і 9 травня: в чому різниця

З 2015 року Україна поступово впроваджувала традицію відзначати 8 травня День памʼяті та примирення.

29 травня 2023 року Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Його визнали державним святом замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, яке збігалось з радянським Днем перемоги.

Починаючи з 2023 року, 9 травня Україна разом із Європейським Союзом відзначає День Європи.

Ставлення українців до Дня перемоги

Кількість українців, які вважають 9 травня одним із найважливіших свят, впала до рекордного мінімуму в 11%. Більшість громадян (62%) підтримують відзначення Дня пам’яті та примирення саме 8 травня. Про це йдеться у всеукраїнському опитуванні Київського міжнародного інституту соціології про ставлення до державних свят.

Згідно з даними досліджень КМІС, ставлення до радянської дати “Дня Побєди” зазнало кардинальної трансформації. Якщо у 2010 році це свято вважали ключовим 58% населення, то до 2021 року його популярність впала до 30%, а після початку повномасштабного вторгнення цей показник обвалився майже втричі.

Наразі в українському суспільстві сформувався новий консенсус щодо вшанування жертв Другої світової війни:

62% опитаних виступають за відзначення Дня пам’яті та примирення 8 травня;

22% залишаються прихильниками святкування 9 травня;

6% вважають за доцільне відзначати обидві дати.

Як зазначають в КМІС, різке зниження значущості 9 травня у подальші роки лише посилюватиметься. Це пов’язано з переосмисленням історичної пам’яті та бажанням українців дистанціюватися від російських наративів через продовження агресії РФ.

