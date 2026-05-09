В День Европы Украина отмечает свою принадлежность к европейской семье не формально, а через совместную борьбу за свободу, мир и безопасность континента.

Об этом говорится в обращении Офиса президента.

День Европы в Украине

В ОП подчеркнули, что с начала полномасштабной войны Европа поддерживает Украину, а такая помощь является сознательным выбором европейцев быть “на одной стороне со смелыми и сильными”.

– Европейская граница проходит не на карте, а по линии между свободой и страхом. Там, где стоит Украина, там заканчивается империя зла. И именно там начинается Европа, — говорится в обращении.

Также в Офисе президента поблагодарили европейских лидеров за военную и политическую поддержку, санкции против России и решения, которые подтверждают общее видение будущего Европы.

В ОП отметили, что сегодня Украина и Европа являются “почти единым организмом”, а евроинтеграция Украины подтверждается статусом кандидата на вступление в Евросоюз, переговорами о членстве и прохождением скрининга законодательства.

Кроме того, в обращении подчеркнули, что Европейская комиссия подтвердила готовность всех шести кластеров к открытию в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

В Офисе президента подчеркнули, что Украина и Европа нужны друг другу “ради мира, безопасности, силы и самостоятельности европейского континента”.

Источник : Офис президента

