У День Європи Україна відзначає свою приналежність до європейської родини не формально, а через спільну боротьбу за свободу, мир і безпеку континенту.

Про це йдеться у зверненні Офісу президента.

День Європи в Україні

В ОП наголосили, що від початку повномасштабної війни Європа підтримує Україну, а така допомога є свідомим вибором європейців бути “на одному боці зі сміливими і сильними”.

– Європейський кордон проходить не на мапі, а по лінії між свободою і страхом. Там, де стоїть Україна, там закінчується імперія зла. І саме там починається Європа, — йдеться у зверненні.

Також в Офісі президента подякували європейським лідерам за військову та політичну підтримку, санкції проти Росії і рішення, які підтверджують спільне бачення майбутнього Європи.

В ОП зазначили, що сьогодні Україна та Європа є “майже єдиним організмом”, а євроінтеграція України підтверджується статусом кандидата на вступ до Євросоюзу, переговорами про членство та проходженням скринінгу законодавства.

Крім того, у зверненні наголосили, що Європейська Комісія підтвердила готовність усіх шести кластерів для відкриття у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

В Офісі президента підкреслили, що Україна та Європа потрібні одна одній “заради миру, безпеки, сили і самостійності європейського континенту”.

Джерело : Офіс президента

