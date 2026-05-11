Готуємося до нових ворожих атак: Зеленський заявив про відсутність перемир’я
- На Ставці обговорили захист України від російських авіабомб і протидію російській авіації.
- Володимир Зеленський заявив, що Росія не має наміру завершувати війну, Україна готується до нових атак.
- Україна розпочала підготовку угоди Drone Deal із Канадою, а близько 20 країн зацікавлені у такій співпраці.
Ключовою темою на засіданні Ставки верховного головнокомандувача став захист від російських авіабомб.
Росія не демонструє готовності завершувати війну, бойові дії тривають.
Про це заявив глава держави під час вечірнього звернення у понеділок, 11 травня.
Захист від російських авіабобм
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, ключовою темою якого став захист від російських авіабомб.
– Провів Ставку. І головне питання на цій Ставці – російські авіабомби, наш від них захист. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність, і інші методи захисту. Так само працюємо і щоб були наші українські аналоги такої зброї, – сказав Зеленський.
За словами президента, до наступного засідання Ставки мають визначити рішення, які можна масштабувати для посилення захисту України від російських КАБів.
– Завдання на наступну Ставку – визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб і щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу, – повідомив Зеленський.
Він наголосив, що український технологічний розвиток не буде зупинятися. В України є для цього спроможності.
Росія не має наміру завершувати війну
Президент заявив, що Росія не демонструє намірів завершувати війну проти України. За його словами, бойові дії на фронті тривають.
– Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували, безумовно. Бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль, – зазначив Зеленський.
Він наголосив, що “мир повинен бути” і Україна “працює на це”.
Угода Drone Deal із Канадою
За словами Зеленського, Україна розпочала підготовку угоди в межах Drone Deal із Канадою.
– Розпочали підготовку такої угоди Drone Deal також із Канадою, і це дуже вагоме розширення безпекової співпраці, – зауважив президент.
Він наголосив, що Україна робить все можливе, щоб виробляти самостійно або спільно з партнерами достатньо антибалістичних ракет.
Зеленський зауважив, що наразі постійне завдання – додаткові ракети для протиповітряної оборони.
– Найкраще, звісно, виробляти самостійно або разом із тими, хто може швидко збільшити виробництво, бути технологічно на рівні. Це одне з найбільш складних завдань, стратегічне завдання для України – щоб виробляти всі типи ППО, всі необхідні системи зброї в Україні або разом із Європою, – підкреслив він.
Президент також повідомив, що близько 20 країн зацікавлені у співпраці з Україною в межах Drone Deal.
– Через цю російську агресію вбивства стали більш масштабними і загрози – більш небезпечними, особливо все, що стосується дронів. Багато партнерів це розуміють: уже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, щоб були в нас із ними Drone Deal, – сказав він.