Ключовою темою на засіданні Ставки верховного головнокомандувача став захист від російських авіабомб.

Росія не демонструє готовності завершувати війну, бойові дії тривають.

Про це заявив глава держави під час вечірнього звернення у понеділок, 11 травня.

Захист від російських авіабобм

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, ключовою темою якого став захист від російських авіабомб.

– Провів Ставку. І головне питання на цій Ставці – російські авіабомби, наш від них захист. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність, і інші методи захисту. Так само працюємо і щоб були наші українські аналоги такої зброї, – сказав Зеленський.

За словами президента, до наступного засідання Ставки мають визначити рішення, які можна масштабувати для посилення захисту України від російських КАБів.

– Завдання на наступну Ставку – визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб і щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу, – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що український технологічний розвиток не буде зупинятися. В України є для цього спроможності.

Росія не має наміру завершувати війну

Президент заявив, що Росія не демонструє намірів завершувати війну проти України. За його словами, бойові дії на фронті тривають.

– Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували, безумовно. Бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що “мир повинен бути” і Україна “працює на це”.

Угода Drone Deal із Канадою

За словами Зеленського, Україна розпочала підготовку угоди в межах Drone Deal із Канадою.

– Розпочали підготовку такої угоди Drone Deal також із Канадою, і це дуже вагоме розширення безпекової співпраці, – зауважив президент.

Він наголосив, що Україна робить все можливе, щоб виробляти самостійно або спільно з партнерами достатньо антибалістичних ракет.

Зеленський зауважив, що наразі постійне завдання – додаткові ракети для протиповітряної оборони.

– Найкраще, звісно, виробляти самостійно або разом із тими, хто може швидко збільшити виробництво, бути технологічно на рівні. Це одне з найбільш складних завдань, стратегічне завдання для України – щоб виробляти всі типи ППО, всі необхідні системи зброї в Україні або разом із Європою, – підкреслив він.

Президент також повідомив, що близько 20 країн зацікавлені у співпраці з Україною в межах Drone Deal.

– Через цю російську агресію вбивства стали більш масштабними і загрози – більш небезпечними, особливо все, що стосується дронів. Багато партнерів це розуміють: уже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, щоб були в нас із ними Drone Deal, – сказав він.

