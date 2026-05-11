Президент Владимир Зеленский сообщил, что к Международной коалиции за возвращение украинских детей присоединились Швейцария и Кипр. На данный момент коалиция объединяет почти 50 государств.

Об этом глава государства заявил в видеообращении к участникам заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей.

К Коалиции за возвращение детей присоединились два государства

— Сейчас у нас настоящая глобальная коалиция, объединяющая Канаду и Латинскую Америку, Соединенные Штаты и Аргентину, а также Европу и Японию. И сегодня к нашей коалиции присоединяются Швейцария и Кипр. Сейчас в этой коалиции объединились почти 50 стран, и я благодарен за это, – отметил президент.

Зеленский призвал участников заседания продолжать поддерживать практическую работу инициативы Bring Kids Back UA.

Сейчас смотрят

Также президент подчеркнул, что вопрос возвращения похищенных украинских детей должен оставаться общим направлением международной юридической работы.

— Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и его сообщников по похищению детей. Это глобальное дело, и оно должно иметь глобальные последствия. Каждый, кто совершает преступления против детей, должен по-настоящему почувствовать, что это неправильно, – отметил Зеленский.

Напомним, 11 мая Совет Евросоюза ввёл санкции в отношении 16 физических и семи юридических лиц из РФ, которых считают ответственными за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.