Сейчас в Украине более 100 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Многие обращения касаются именно проблем с идентификацией и получением разрешений на погребение уже имеющихся тел.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

Лубинец о системе идентификации военных

По словам украинского омбудсмена, он подробно освещал проблему идентификации военнослужащих и получение разрешений на захоронение уже имеющихся тел в своем ежегодном докладе за 2025 год. По его мнению, ситуация не сдвинется без обновления подходов.

– Это прямое следствие действий РФ в Украине, но мы не имеем права покидать семьи наедине с этим горем из-за внутренних организационных провалов. Эти люди защищали Украину и каждого из нас. Наш долг – сделать все возможное, чтобы их родные не оставались годами в ожидании, а могли достойно попрощаться со своими близкими, – утверждает Лубинец.

Как объяснил омбудсмен, для усовершенствования системы идентификации и экспертизы в Украине необходимо реализовать ряд стратегических шагов.

Среди них – расширение сети лабораторий и эффективное перераспределение нагрузки между регионами, преодоление кадрового голода в судебно-экспертной системе и системное получение биометрических данных для ускорения идентификации.

Кроме того, необходим переход к полной цифровизации взаимодействия между Министерством здравоохранения Украины, Министерством внутренних дел и другими государственными структурами.

По мнению Лубинца, государство не имеет права оправдывать бюрократическое бездействие войной. Он утверждает, что задержки с разрешениями на погребение найденных тел украинских защитников являются системным кризисом, который нужно разрешать немедленно.

Лубинец о деле воина, погибшего на Сумском направлении

Как рассказал украинский омбудсмен, он занимается делом воина, погибшего на Сумском направлении еще в 2024 году.

Он обратил внимание, что тело удалось эвакуировать, поэтому факт гибели очевиден, но жена уже 1,5 года лишена возможности получить официальные результаты экспертизы и похоронить своего мужа.

По его словам, Сумское областное бюро судебно-медицинской экспертизы объясняет продление сроков активными боевыми действиями на территории региона, кадровой неукомплектованностью и мобилизацией самих работников.

– Это реальность, в которой живут прифронтовые регионы, но она не дает ответа на главный вопрос: почему за 1,5 года проблема так и не решена? В этом конкретном случае я уже направил запрос в ГУ Нацполиции в Сумской области о причинах задержки и защиты прав семьи, в частности, права на своевременное захоронение, – заявил он.

