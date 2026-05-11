Зараз в Україні понад 100 тис. людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Багато звернень стосуються саме проблем з ідентифікацією та отриманням дозволів на поховання вже наявних тіл.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

Лубінець про систему ідентифікації військових

За словами українського омбудсмена, він детально висвітлював проблему ідентифікації військовослужбовців та отримання дозволів на поховання вже наявних тіл у своїй щорічній доповіді за 2025 рік. На його думку, ситуація не зрушиться без оновлення підходів.

– Це прямий наслідок дій РФ в Україні, але ми не маємо права залишати родини наодинці з цим горем через внутрішні організаційні провали. Ці люди захищали Україну та кожного з нас. Наш обов’язок – зробити все можливе, щоб їхні рідні не залишалися роками в очікуванні, а могли гідно попрощатися зі своїми близькими, – стверджує Лубінець.

Як пояснив омбудсмен, для вдосконалення системи ідентифікації та експертизи в Україні необхідно реалізувати низку стратегічних кроків.

Серед них – розширення мережі лабораторій та ефективний перерозподіл навантаження між регіонами, подолання кадрового голоду в судово-експертній системі та системне отримання біометричних даних для пришвидшення ідентифікації.

Крім цього, необхідний перехід до повної цифровізації взаємодії між Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством внутрішніх справ та іншими державними структурами.

На думку Лубінця, держава не має права виправдовувати бюрократичну бездіяльність війною. Він стверджує, що затримки з дозволами на поховання знайдених тіл українських захисників є системною кризою, яку потрібно вирішувати негайно.

Лубінець про справу воїна, який загинув на Сумському напрямку

Як розповів український омбудсмен, він займається справою воїна, який загинув на Сумському напрямку ще у 2024 році.

Він звернув увагу, що тіло вдалося евакуювати, тому факт загибелі є очевидним, але дружина вже 1,5 роки позбавлена можливості отримати офіційні результати експертизи та поховати свого чоловіка.

За його словами, Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи пояснює продовження термінів активними бойовими діями на території регіону, кадровою неукомплектованістю та мобілізацією самих працівників.

– Це реальність, у якій живуть прифронтові регіони, але вона не дає відповіді на головне питання: чому за 1,5 роки проблема так і не вирішена? У цьому конкретному випадку я вже направив запит до ГУ Нацполіції в Сумській області щодо причин затримки та захисту прав родини, зокрема права на своєчасне поховання, – заявив він.

