Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с неофициальным визитом.

Об этом сообщает немецкое издание NTV.

Визит Писториуса в Киев 11 мая: что известно

По словам немецкого министра, главной целью переговоров станет расширение сотрудничества между Берлином и Киевом в сфере вооружений и совместных военных разработок.

Писториус подчеркнул, что Украина и Германия остаются стратегическими партнерами, а сотрудничество между странами уже приводит к запуску новых оборонных проектов.

— Германия и Украина являются стратегическими партнерами, которые обе выигрывают от сотрудничества. Это приводит к многочисленным новым проектам, — заявил министр.

По словам Бориса Писториуса, одним из ключевых направлений сотрудничества станет совместная разработка современных беспилотных систем различной дальности.

Особое внимание стороны уделят технологиям deep strike — возможности наносить удары по важным целям в глубоком тылу противника.

В Германии отмечают, что такое сотрудничество должно укрепить обороноспособность обеих стран и ускорить развитие современных военных технологий.

— Акцент делается на совместной разработке самых современных беспилотных систем всех дальностей, особенно в области deep strike. Это укрепляет безопасность наших стран, — подчеркнул Писториус.

В то же время все причины визита Бориса Писториуса в Киев 11 мая публично не раскрывались из соображений безопасности.

