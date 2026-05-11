Писториус прибыл в Киев: Германия готовит новые проекты с Украиной
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с неофициальным визитом.
Об этом сообщает немецкое издание NTV.
Визит Писториуса в Киев 11 мая: что известно
По словам немецкого министра, главной целью переговоров станет расширение сотрудничества между Берлином и Киевом в сфере вооружений и совместных военных разработок.
Писториус подчеркнул, что Украина и Германия остаются стратегическими партнерами, а сотрудничество между странами уже приводит к запуску новых оборонных проектов.
— Германия и Украина являются стратегическими партнерами, которые обе выигрывают от сотрудничества. Это приводит к многочисленным новым проектам, — заявил министр.
По словам Бориса Писториуса, одним из ключевых направлений сотрудничества станет совместная разработка современных беспилотных систем различной дальности.
Особое внимание стороны уделят технологиям deep strike — возможности наносить удары по важным целям в глубоком тылу противника.
В Германии отмечают, что такое сотрудничество должно укрепить обороноспособность обеих стран и ускорить развитие современных военных технологий.
— Акцент делается на совместной разработке самых современных беспилотных систем всех дальностей, особенно в области deep strike. Это укрепляет безопасность наших стран, — подчеркнул Писториус.
В то же время все причины визита Бориса Писториуса в Киев 11 мая публично не раскрывались из соображений безопасности.