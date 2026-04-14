Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на €4 млрд. Он предусматривает закупку ракет для ЗРК Patriot и совместное производство дронов.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Оборонный пакет Украины и Германии €4 млрд: что известно

— Согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на €4 млрд – для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов, – написал Федоров.

По его словам, во время визита стороны подписали три соглашения:

Сейчас смотрят

о усилении противовоздушной обороны;

о развитии производства дальнобойных систем;

о развитии производства беспилотников.

— Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot – это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО, – рассказал Федоров.

Отдельное соглашение по развитию deep-strike предусматривает €300 млн инвестиций в дальнобойные возможности.

Это позволит увеличить производство украинского вооружения, сообщил министр.

— В рамках инициативы Build with Ukraine запускаем совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. На первом этапе – 5 тыс. дронов для Сил обороны, – рассказал Федоров.

Напомним, сегодня во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский предложил заключить соглашение по дронам и оборонным технологиям.

По словам главы государства, опыт Украины можно интегрировать в систему безопасности Европы.

Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится 15 апреля в Берлине.

Ожидается, что Борис Писториус примет генсека НАТО Марка Рютте и министра обороны Украины Михаила Федорова.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.