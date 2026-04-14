Дроны и ракеты для ПВО: Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на €4 млрд. Он предусматривает закупку ракет для ЗРК Patriot и совместное производство дронов.
Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
— Согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на €4 млрд – для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов, – написал Федоров.
По его словам, во время визита стороны подписали три соглашения:
- о усилении противовоздушной обороны;
- о развитии производства дальнобойных систем;
- о развитии производства беспилотников.
— Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot – это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО, – рассказал Федоров.
Отдельное соглашение по развитию deep-strike предусматривает €300 млн инвестиций в дальнобойные возможности.
Это позволит увеличить производство украинского вооружения, сообщил министр.
— В рамках инициативы Build with Ukraine запускаем совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. На первом этапе – 5 тыс. дронов для Сил обороны, – рассказал Федоров.
Напомним, сегодня во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский предложил заключить соглашение по дронам и оборонным технологиям.
По словам главы государства, опыт Украины можно интегрировать в систему безопасности Европы.
Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится 15 апреля в Берлине.
Ожидается, что Борис Писториус примет генсека НАТО Марка Рютте и министра обороны Украины Михаила Федорова.