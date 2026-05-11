Информация о попытках российских групп проникнуть в Никополь через дно бывшего Каховского водохранилища не соответствует действительности, однако Силы обороны Украины контролируют ситуацию и не исключают возможную угрозу диверсий.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Какая ситуация в Никополе 11 мая 2026

– В некоторых средствах массовой информации и местных пабликах начала распространяться информация о том, что россияне пытаются диверсионными группами проникнуть в Никополь по дну бывшего Каховского водохранилища. Эта информация не соответствует действительности, – утверждает Волошин.

По его словам, местность в районе бывшего водохранилища является сложной для передвижения через заболоченные участки, камыши и остатки воды.

Даже после обмеления Каховского водохранилища основное русло Днепра остается серьезным препятствием, которое необходимо преодолевать на плавсредствах, пояснил Волошин. В районе Никополя ширина реки достигает от 250 до 400 метров, что делает ее форсированием длительной и сложной операцией.

В то же время российские оккупанты пытаются обустроить наблюдательные пункты на дне бывшего Каховского водохранилища вблизи Запорожской атомной электростанции, уточнил он.

Как сообщил спикер Сил обороны, такие действия врага направлены на усложнение операций украинских военных, в то же время ВСУ усиленно мониторят ситуацию с помощью аэроразведки для предотвращения враждебных диверсий.

Источник : Укрінформ

