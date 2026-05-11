Інформація про спроби російських груп проникнути в Нікополь через дно колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності, проте Сили оборони України контролюють ситуацію та не виключають можливу загрозу диверсій.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Яка ситуація в Нікополі 11 травня 2026

– У деяких засобах масової інформації та місцевих пабліках почала ширитись інформація про те, що росіяни намагаються диверсійними групами проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища. Ця інформація не відповідає дійсності, – стверджує Волошин.

За його словами, місцевість у районі колишнього водосховища є складною для пересування через заболочені ділянки, очерети та залишки води.

Навіть після обміління Каховського водосховища основне русло Дніпра залишається серйозною перешкодою, яку необхідно долати на плавзасобах, пояснив Волошин. У районі Нікополя ширина річки сягає від 250 до 400 метрів, що робить її форсування тривалою та складною операцією.

Водночас російські окупанти намагаються облаштувати спостережні пункти на дні колишнього Каховського водосховища поблизу Запорізької атомної електростанції, уточнив він.

Як повідомив речник Сил оборони, такі дії ворога спрямовані на ускладнення операцій українських військових, водночас ЗСУ посилено моніторять ситуацію за допомогою аеророзвідки для запобігання ворожим диверсіям.

Джерело : Укринформ

