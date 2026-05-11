Соединенные Штаты Америки выступили посредником по вопросу об обмене пленными между Украиной и Россией. Сейчас на необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский по итогам доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова по итогам его встреч со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Зеленский об обмене пленными

По словам Зеленского, важно, что США остаются в дипломатии и выступили посредником по вопросу об обмене пленными.

Президент Украины рассказал, что на необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена.

– Списки переданы. Мы рассчитываем, что американская сторона будет активна в обеспечении реализации этой договоренности, – сказал Зеленский.

Как отметил президент, в США обсудили возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров по завершению войны России против Украины.

Отдельно и подробно секретарь СНБО доложил президенту о контактах со странами, заинтересованными в инициативе Drone Deals с Украиной.

В частности, уже около 20 стран находятся в работе на разных этапах. Как отметил Зеленский, уже подписали четыре соглашения, по которым готовятся первые контракты.

С другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь бизнесу, добавил президент.

– Сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям – необходимый объем топлива на украинском рынке обеспечивается. Будут и весомые финансовые результаты, – сказал Зеленский.

Кроме Ближнего Востока и Залива, Южного Кавказа и Европы, Украина в скором времени откроет новое сотрудничество в рамках Drone Deals с еще одной частью мира, анонсировал президент.

Владимир Зеленский анонсировал подготовку положительных новостей для Украины.

Фото : Офіс президента

