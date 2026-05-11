Сполучені Штати Америки виступили посередником у питанні про обмін полоненими між Україною та Росією. Зараз на необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова за підсумками його зустрічей зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Зеленський про обмін полоненими

За словами Зеленського, важливо, що США залишаються у дипломатії та виступили посередником у питанні про обмін полоненими.

Зараз дивляться

Президент України розповів, що на необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну.

– Списки передані. Ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості, – сказав Зеленський.

Як зазначив президент, у США обговорили можливі формати зустрічей та переговорів на рівні лідерів для завершення війни Росії проти України.

Окремо та детально секретар РНБО доповів президенту щодо контактів із країнами, які зацікавлені в ініціативі Drone Deals з Україною.

Зокрема, вже близько 20 країн перебувають у роботі на різних етапах. Як зазначив Зеленський, вже підписали чотири угоди, у межах яких готуються перші контракти.

З іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях для бізнесу, додав президент.

– Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам – необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Будуть і вагомі фінансові результати, – сказав Зеленський.

Окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, Україна незабаром відкриє нову безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з ще однією частиною світу, анонсував президент.

Володимир Зеленський анонсував підготовку позитивних новин для України.

Фото : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.