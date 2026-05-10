Мы подтолкнули Путина к переговорам, нужно искать формат — Зеленский
- Президент Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор больше готов к переговорам, чем раньше.
- Также глава государства сообщил, что РФ не совершала массированных атак в течение перемирия – ракетных ударов, авиационных, однако продолжает штурмы на фронте.
- В то же время он отмечает, что украинские военные ведут себя зеркально к действиям страны-агрессора - воздерживается от дальнобойных санкций, но на фронте защищают позиции в ответ.
В настоящее время кремлевский диктатор Владимир Путин наконец-то готов к встречам относительно окончания войны, к чему его подталкивала Украина, заявил Владимир Зеленский.
Путин наконец-то готов к встречам по окончанию войны
Украина подтолкнула кремлевского диктатора Владимира Путина к готовности к переговорам, сообщил в вечернем видеообращении Владимир Зеленский.
— Сейчас Путин сам говорит, что наконец-то готов к реальным встречам — немного подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам, — то нужно находить формат. Надо заканчивать эту войну и надежно обеспечить безопасность, – заявил Зеленский в видеообращении.
Зеленский о не соблюдении Россией режима тишины на фронте
По состоянию на 10 мая, РФ не совершала массированных атак – ракетных ударов, авиационных по Украине, однако во фронтовых районах, в общинах вблизи фронта тишины не было, сообщил в вечернем видеообращении Владимир Зеленский.
— Россияне продолжают свою штурмовую активность на тех направлениях, которые для них ключевые. Есть обстрелы, были дроновые удары разных типов на фронте. За вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и еще почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе, — сообщил он в Telegram.
Таким образом, на фронте российская армия тишины не соблюдает. Все наши подразделения действуют зеркально и защищают позиции именно так, как нужно, подчеркнул президент.
В то же время глава нашего государства отметил, что вчера и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак.
— В дальнейшем будем реагировать также зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне – наши санкции за это будут немедленными и ощутимыми, — сообщил Зеленский.
Кроме того, президент отметил, что расстояние при этом уже имеет все меньшее значение и Украина продемонстрировала это своей дальнобойностью.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и РФ согласовали режим тишины на 9, 10 и 11 мая.