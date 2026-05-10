В настоящее время кремлевский диктатор Владимир Путин наконец-то готов к встречам относительно окончания войны, к чему его подталкивала Украина, заявил Владимир Зеленский.

Путин наконец-то готов к встречам по окончанию войны

— Сейчас Путин сам говорит, что наконец-то готов к реальным встречам — немного подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам, — то нужно находить формат. Надо заканчивать эту войну и надежно обеспечить безопасность, – заявил Зеленский в видеообращении.

Зеленский о не соблюдении Россией режима тишины на фронте

По состоянию на 10 мая, РФ не совершала массированных атак – ракетных ударов, авиационных по Украине, однако во фронтовых районах, в общинах вблизи фронта тишины не было, сообщил в вечернем видеообращении Владимир Зеленский.

— Россияне продолжают свою штурмовую активность на тех направлениях, которые для них ключевые. Есть обстрелы, были дроновые удары разных типов на фронте. За вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и еще почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе, — сообщил он в Telegram.

Таким образом, на фронте российская армия тишины не соблюдает. Все наши подразделения действуют зеркально и защищают позиции именно так, как нужно, подчеркнул президент.

В то же время глава нашего государства отметил, что вчера и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак.

— В дальнейшем будем реагировать также зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне – наши санкции за это будут немедленными и ощутимыми, — сообщил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что расстояние при этом уже имеет все меньшее значение и Украина продемонстрировала это своей дальнобойностью.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и РФ согласовали режим тишины на 9, 10 и 11 мая.

