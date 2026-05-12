Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 12 травня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 133 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Противник залучив для ураження 4 901 дрон-камікадзе та здійснив 1 926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1539-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
