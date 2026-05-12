Менее чем через две недели в Украине начнется основная сессия национального мультипредметного теста.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак обнародовал аналитические данные о регистрации участников НМТ в 2026 году, которые, по его словам, свидетельствуют об изменении тенденций в сфере образования.

Общее количество зарегистрированных участников составляет около 355 тыс. человек. Эти показатели, как отмечается, отражают не только текущий спрос на высшее образование, но и более широкие изменения в отношении к обучению в Украине.

Сейчас смотрят

Сколько школьников в Украине в 2026 году, читайте в нашем материале.

Рост интереса к украинскому высшему образованию

В этом году фиксируется увеличение количества абитуриентов, которые планируют сдавать НМТ именно в Украине. Речь идет о приросте примерно на 44,4 тыс. участников по сравнению с предыдущим периодом.

Отдельно отмечается рост доли выпускников предыдущих лет. Их количество увеличилось примерно на 33%, что рассматривается как проявление повторного вхождения в образовательную систему — для изменения образовательной траектории, переквалификации или повторного поступления.

В итоге это формирует тенденцию, при которой образование постепенно возвращает функцию долгосрочного жизненного планирования, а не только формального этапа после школы.

Особое внимание в комментариях к образовательной политике уделяется выбору предметов естественнонаучного цикла. Несмотря на общее количество участников НМТ, физику и химию выбирает относительно небольшая доля абитуриентов — около 14,2 тыс. человек, что составляет примерно 4% от общего числа.

В этом контексте отмечается, что проблема носит системный характер и повторяется из года в год. Среди ключевых причин называется недостаточная практическая база в школах.

В частности, речь идет о необходимости развития STEM-инфраструктуры — модернизации учебных кабинетов, лабораторий и цифровых инструментов. Подчеркивается, что интерес к естественным дисциплинам растет там, где ученики имеют возможность проводить реальные эксперименты, а не только работать с теорией из учебника.

Также отмечается, что предыдущие бюджетные инвестиции в обновление кабинетов естественных наук уже дали первые результаты, а дальнейшие приоритеты финансирования пока находятся в стадии определения.

Какое количество учеников в Украине в 2026 году

В 2025/2026 учебном году в системе общего среднего образования обучается примерно 3,5 млн учеников.

Для сравнения, годом ранее их было около 3,75 млн. Таким образом, количество школьников в Украине по сравнению с 2025 годом уменьшилось на 250 тыс. человек.

Среди других показателей:

за пределами Украины дистанционно обучаются 302 889 школьников;

на временно оккупированных территориях — 35 361 ученик;

количество первоклассников снизилось до примерно 252 тыс. против 314 тыс. годом ранее.

Всего за один год число первоклассников сократилось примерно на 62 тыс.

Почему сокращается количество школьников в Украине

Сокращение числа учащихся в Украине связывают с последствиями падения рождаемости и миграционными процессами, усилившимися после начала полномасштабной войны.

Демографические тенденции уже сейчас влияют на планирование образовательной сети — от школьной инфраструктуры до подходов к формированию лицеев и профильной старшей школы. Отдельно отмечается, что в среднесрочной перспективе система должна готовиться к уменьшению количества выпускников.

Официального прогноза относительно количества выпускников 11-х классов в 2026/2027 учебном году пока нет. В то же время ориентировочные оценки, основанные на текущей демографической динамике и структуре ученических классов, свидетельствуют о вероятном сохранении примерно такого же уровня вступительной кампании, как и в нынешнем году, с учетом участия выпускников предыдущих лет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.