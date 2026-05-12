Число учащихся в Украине стремительно сокращается: о чем свидетельствует новая статистика
Менее чем через две недели в Украине начнется основная сессия национального мультипредметного теста.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак обнародовал аналитические данные о регистрации участников НМТ в 2026 году, которые, по его словам, свидетельствуют об изменении тенденций в сфере образования.
Общее количество зарегистрированных участников составляет около 355 тыс. человек. Эти показатели, как отмечается, отражают не только текущий спрос на высшее образование, но и более широкие изменения в отношении к обучению в Украине.
Рост интереса к украинскому высшему образованию
В этом году фиксируется увеличение количества абитуриентов, которые планируют сдавать НМТ именно в Украине. Речь идет о приросте примерно на 44,4 тыс. участников по сравнению с предыдущим периодом.
Отдельно отмечается рост доли выпускников предыдущих лет. Их количество увеличилось примерно на 33%, что рассматривается как проявление повторного вхождения в образовательную систему — для изменения образовательной траектории, переквалификации или повторного поступления.
В итоге это формирует тенденцию, при которой образование постепенно возвращает функцию долгосрочного жизненного планирования, а не только формального этапа после школы.
Особое внимание в комментариях к образовательной политике уделяется выбору предметов естественнонаучного цикла. Несмотря на общее количество участников НМТ, физику и химию выбирает относительно небольшая доля абитуриентов — около 14,2 тыс. человек, что составляет примерно 4% от общего числа.
В этом контексте отмечается, что проблема носит системный характер и повторяется из года в год. Среди ключевых причин называется недостаточная практическая база в школах.
В частности, речь идет о необходимости развития STEM-инфраструктуры — модернизации учебных кабинетов, лабораторий и цифровых инструментов. Подчеркивается, что интерес к естественным дисциплинам растет там, где ученики имеют возможность проводить реальные эксперименты, а не только работать с теорией из учебника.
Также отмечается, что предыдущие бюджетные инвестиции в обновление кабинетов естественных наук уже дали первые результаты, а дальнейшие приоритеты финансирования пока находятся в стадии определения.
Какое количество учеников в Украине в 2026 году
В 2025/2026 учебном году в системе общего среднего образования обучается примерно 3,5 млн учеников.
Для сравнения, годом ранее их было около 3,75 млн. Таким образом, количество школьников в Украине по сравнению с 2025 годом уменьшилось на 250 тыс. человек.
Среди других показателей:
- за пределами Украины дистанционно обучаются 302 889 школьников;
- на временно оккупированных территориях — 35 361 ученик;
- количество первоклассников снизилось до примерно 252 тыс. против 314 тыс. годом ранее.
Всего за один год число первоклассников сократилось примерно на 62 тыс.
Почему сокращается количество школьников в Украине
Сокращение числа учащихся в Украине связывают с последствиями падения рождаемости и миграционными процессами, усилившимися после начала полномасштабной войны.
Демографические тенденции уже сейчас влияют на планирование образовательной сети — от школьной инфраструктуры до подходов к формированию лицеев и профильной старшей школы. Отдельно отмечается, что в среднесрочной перспективе система должна готовиться к уменьшению количества выпускников.
Официального прогноза относительно количества выпускников 11-х классов в 2026/2027 учебном году пока нет. В то же время ориентировочные оценки, основанные на текущей демографической динамике и структуре ученических классов, свидетельствуют о вероятном сохранении примерно такого же уровня вступительной кампании, как и в нынешнем году, с учетом участия выпускников предыдущих лет.