Менше ніж за два тижні в Україні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту.

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак оприлюднив аналітичні дані щодо реєстрації учасників НМТ у 2026 році, які, за його словами, вказують на зміну освітніх тенденцій.

Загальна кількість зареєстрованих учасників становить близько 355 тис. осіб. Ці показники, як зазначається, відображають не лише поточний попит на вищу освіту, а й ширші зміни у ставленні до навчання в Україні.

Зростання інтересу до української вищої освіти

Цьогоріч фіксується збільшення кількості вступників, які планують складати НМТ саме в Україні. Ідеться про приріст приблизно на 44,4 тис. учасників порівняно з попереднім періодом.

Окремо відзначається зростання частки випускників попередніх років. Їхня кількість збільшилася приблизно на 33%, що розглядається як прояв повторного входження до освітньої системи — для зміни освітньої траєкторії, перекваліфікації або повторного вступу.

У підсумку це формує тенденцію, за якої освіта поступово повертає функцію довгострокового життєвого планування, а не лише формального етапу після школи.

Окрему увагу в коментарях до освітньої політики приділено вибору предметів природничого циклу. Попри загальну кількість учасників НМТ, фізику та хімію обирає відносно невелика частка вступників — близько 14,2 тис. осіб, що становить орієнтовно 4% від загальної кількості.

У цьому контексті наголошується, що проблема має системний характер і повторюється з року в рік. Серед ключових причин називається недостатня практична база у школах.

Зокрема, ідеться про потребу розвитку STEM-інфраструктури — модернізацію навчальних кабінетів, лабораторій та цифрових інструментів. Підкреслюється, що інтерес до природничих дисциплін зростає там, де учні мають можливість проводити реальні експерименти, а не лише працювати з теорією підручника.

Також зазначається, що попередні бюджетні інвестиції в оновлення природничих кабінетів уже дали перші результати, а подальші пріоритети фінансування наразі перебувають у стадії визначення.

Яка кількість учнів в Україні у 2026 році

У 2025/2026 навчальному році в системі загальної середньої освіти навчається приблизно 3,5 млн учнів.

Для порівняння, роком раніше їх було близько 3,75 млн. Отже, кількість школярів в Україні у порівнянні до 2025 року зменшилася на 250 тис. осіб.

Серед інших показників:

за межами України дистанційно навчаються 302 889 школярів;

на тимчасово окупованих територіях — 35 361 учень;

кількість першокласників знизилася до приблизно 252 тис. проти 314 тис. роком раніше.

Лише за один рік число першокласників скоротилося приблизно на 62 тис.

Чому зменшується кількість школярів в Україні

Зменшення кількості учнів в Україні пов’язується з наслідками падіння народжуваності та міграційними процесами, що посилилися після початку повномасштабної війни.

Демографічні тенденції вже зараз впливають на планування освітньої мережі — від шкільної інфраструктури до підходів формування ліцеїв і профільної старшої школи. Окремо відзначається, що в середньостроковій перспективі система має готуватися до зменшення кількості випускників.

Офіційного прогнозу щодо кількості випускників 11-х класів у 2026/2027 навчальному році наразі немає. Водночас орієнтовні оцінки, засновані на поточній демографічній динаміці та структурі учнівських класів, свідчать про ймовірне збереження приблизно подібного рівня вступної кампанії до нинішнього року, з урахуванням участі випускників попередніх років.

