Укрпочта запустила оплату картами в 100% населенных пунктов Украины.

С 1 мая в 100% населенных пунктов Украины стала доступна оплата банковскими картами на Укрпочте, сообщил гендиректор АО Укрпочта Игорь Смилянский и Укрпочта.

В передвижных отделениях оплата работает при наличии мобильной связи.

— Даже там, где живет 3 человека в селе, или возле линии фронта, при наличии связи. И это только пока у нас нет собственного банка. Как только появится Укрпочта. Банк, пользоваться банковскими картами будет возможно даже в режиме офлайн, — написал он в Telegram.

Так, украинцы смогут через Apple Pay или Google Pay оплачивать все базовые услуги — от доставки и коммунальных платежей до товаров и подписки.

– Это только первый шаг. Следующий – до конца июня 2026 года мы дадим возможность не только платить, но и снимать наличные деньги и пополнять банковские карты, — поделился Игорь Смилянский.

В то же время до конца года каждому почтальону Укрпочты планируют дать мобильное устройство, что позволит предоставлять базовые финансовые услуги дома людям с инвалидностью, в частности ветеранам, и пожилым.

Игорь Смилянский отметил, что эту инициативу удалось реализовать без государственных и грантовых средств.

