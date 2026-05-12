Даже там, где живут три человека: Укрпочта запустила оплату картами по всей Украине
- С 1 мая Укрпочта запустила оплату банковскими картами в 100% населенных пунктов Украины при наличии связи.
- Карткой, Apple Pay или Google Pay теперь можно оплатить базовые услуги Укрпочты — доставку, коммунальные платежи, товары и подписку.
- До конца июня 2026 года компания планирует запустить возможность снимать наличные деньги и пополнять банковские карты.
С 1 мая в 100% населенных пунктов Украины стала доступна оплата банковскими картами на Укрпочте, сообщил гендиректор АО Укрпочта Игорь Смилянский и Укрпочта.
В передвижных отделениях оплата работает при наличии мобильной связи.
— Даже там, где живет 3 человека в селе, или возле линии фронта, при наличии связи. И это только пока у нас нет собственного банка. Как только появится Укрпочта. Банк, пользоваться банковскими картами будет возможно даже в режиме офлайн, — написал он в Telegram.
Так, украинцы смогут через Apple Pay или Google Pay оплачивать все базовые услуги — от доставки и коммунальных платежей до товаров и подписки.
– Это только первый шаг. Следующий – до конца июня 2026 года мы дадим возможность не только платить, но и снимать наличные деньги и пополнять банковские карты, — поделился Игорь Смилянский.
В то же время до конца года каждому почтальону Укрпочты планируют дать мобильное устройство, что позволит предоставлять базовые финансовые услуги дома людям с инвалидностью, в частности ветеранам, и пожилым.
Игорь Смилянский отметил, что эту инициативу удалось реализовать без государственных и грантовых средств.