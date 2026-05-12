Обіцяний масштабний обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 1000 на 1000 наразі не відбувся через затримку з російського боку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими не відбувся через затримку з боку РФ

За його словами, Україна виконала всі взяті на себе зобов’язання: російській стороні передали списки полонених, переговорна група завершила всю необхідну роботу.

 – Тепер рішення – за Росією. Натомість РФ затягує процес і намагається маніпулювати, – сказав він.

Лубінець наголосив, що у домовленостях із Росією ніколи не можна бути повністю впевненими у виконанні обіцянок.

– Саме тому Україна працює системно й без зупинок – переговорний процес триває щодня. Наш пріоритет – повернути всіх. Передусім важкопоранені й важкохворі, а також ті, хто перебуває в полоні найдовше, зокрема ще від 2014 року, – сказав уповноважений ВР.

Він також зазначив, що російська сторона свідомо затягує процес обміну, а згодом намагається перекласти відповідальність на Україну.

– Ця пропаганда розрахована на родини військовополонених, які чекають на своїх рідних додому, – каже Лубінець.

Нагадаємо, 11 травня Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати виступили посередником у питанні обміну полоненими між Україною та Росією.

За його словами, сторони продовжують контакти на необхідному рівні для погодження конфігурації майбутнього обміну.

