РФ пыталась включить в обменные списки похищенных украинских детей — Сибига
- Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что РФ пыталась включить в обменные списки похищенных украинских детей.
- Он отметил, что судьба украинских детей никогда не станет частью компромисса.
- Также, по его словам, россияне требуют исключить тему похищенных детей из повестки дня, потому что боятся правосудия.
Россия предлагала включить похищенных украинских детей в обменные списки, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Сибига о предложении РФ включить депортированных детей в обменные списки
Во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей в Брюсселе глава МИД Украины подчеркнул, что возвращение украинских детей должно быть фундаментальным элементом мирного процесса, в то же время со стороны РФ было много спекуляций.
– Сегодня я хочу заявить это официально: судьба украинских детей никогда не станет частью компромисса. Россия уже предлагала включить детей в обменные списки. Но это неприемлемо. Свобода детей – безусловна, – говорит Сибига.
Он отметил, что Украина смогла вернуть более 2 тыс. детей, и это удалось сделать не благодаря работе международных инструментов, а наоборот, вопреки тому, что они не сработали.
Сибига процитировал двух депортированных детей — 16-летнего Бориса Романченко из Украины времен Второй мировой и мальчика из Мариуполя, вывезенного россиянами. Первый говорил, что “они просто забрали нас — и ты уже никому не принадлежишь”, а житель временно оккупированного Мариуполя рассказал, что “они просто забрали нас и сказали нам, что мы никому не нужны”.
Кроме того, он подчеркнул, что РФ пытается приуменьшить эту тему, требует снять ее с повестки дня. По словам Сибиги, россияне осознают, что совершают преступление, и боятся правосудия.