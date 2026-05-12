Россия предлагала включить похищенных украинских детей в обменные списки, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига о предложении РФ включить депортированных детей в обменные списки

Во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей в Брюсселе глава МИД Украины подчеркнул, что возвращение украинских детей должно быть фундаментальным элементом мирного процесса, в то же время со стороны РФ было много спекуляций.

– Сегодня я хочу заявить это официально: судьба украинских детей никогда не станет частью компромисса. Россия уже предлагала включить детей в обменные списки. Но это неприемлемо. Свобода детей – безусловна, – говорит Сибига.

Он отметил, что Украина смогла вернуть более 2 тыс. детей, и это удалось сделать не благодаря работе международных инструментов, а наоборот, вопреки тому, что они не сработали.

Сейчас смотрят

Сибига процитировал двух депортированных детей — 16-летнего Бориса Романченко из Украины времен Второй мировой и мальчика из Мариуполя, вывезенного россиянами. Первый говорил, что “они просто забрали нас — и ты уже никому не принадлежишь”, а житель временно оккупированного Мариуполя рассказал, что “они просто забрали нас и сказали нам, что мы никому не нужны”.

Кроме того, он подчеркнул, что РФ пытается приуменьшить эту тему, требует снять ее с повестки дня. По словам Сибиги, россияне осознают, что совершают преступление, и боятся правосудия.

Источник : Укрінформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.