Росія пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга про пропозицію РФ включити депортованих дітей до обмінних списків

Під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі глава МЗС України наголосив, що повернення українських дітей повинно бути фундаментальним елементом мирного процесу, водночас з боку РФ було багато спекуляцій.

– Сьогодні я хочу заявити це офіційно: доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. Росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків. Але це неприйнятно. Свобода дітей — безумовна, — каже Сибіга.

Він зауважив, що Україна змогла повернути понад 2 тис. дітей, і це вдалося зробити не завдяки роботі міжнародних інструментів, а навпаки — всупереч тому, що вони не спрацювали.

Сибіга процитував двох депортованих дітей — 16-річного Бориса Романченка з України часів Другої світової та хлопчика з Маріуполя, якого вивезли росіяни. Перший казав, що “вони просто забрали нас — і ти вже нікому не належиш”, а житель тимчасово окупованого Маріуполя розповів, що “вони просто забрали нас і сказали нам, що ми нікому не потрібні”.

Крім того, він наголосив, що РФ намагається применшити цю тему, вимагає зняти її з порядку денного. За словами Сибіги, росіяни розуміють, що здійснюють злочин, і бояться правосуддя.

Джерело : Укрінформ

