В ночь на 12 мая подразделения Сил обороны атаковали ряд объектов российских оккупантов. В частности, были поражены два командно-наблюдательных пункта и пункт управления противника в районе Селидового, что в оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение вражеских объектов

Также ВСУ поразили пункт управления дронами в районе Покровска Донецкой области.

Наши воины нанесли удар по складу материально-технических средств в Новополтавке Запорожской области и по ремонтному подразделению врага в Розквите, что в Луганской области.

Также поражены районы сосредоточения живой силы российских оккупантов в Донецке и в Охримовке, что на оккупированной части Запорожской области.

7 мая и в ночь на 8 мая Силы обороны Украины нанесли удары по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в Ярославской области РФ. Украинские войска также атаковали склад беспилотников в Ростове-на-Дону. Под удары попала и нефтебаза в Луганске.

Источник : Генштаб ЗСУ

