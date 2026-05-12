У ніч на 12 травня підрозділи Сил оборони атакували низку об’єктів російських окупантів. Зокрема, уражено два командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селидового, що на окупованій частині Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження ворожих об’єктів

Також ЗСУ уразили пункт управління дронами в районі Покровська Донецької області.

Наші воїни вдарили по складу матеріально-технічних засобів у Новополтавці Запорізької області та по ремонтному підрозділу ворога у Розквіті, що на Луганщині.

Також уражено райони зосередження живої сили російських окупантів у Донецьку та в Охрімівці, що на окупованій частині Запорізької області.

Джерело : Генштаб ВСУ

