Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Сили оборони атакували пункт управління дронами РФ під Покровськом
У ніч на 12 травня підрозділи Сил оборони атакували низку об’єктів російських окупантів. Зокрема, уражено два командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селидового, що на окупованій частині Донецької області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження ворожих об’єктів
Також ЗСУ уразили пункт управління дронами в районі Покровська Донецької області.
Зараз дивляться
Наші воїни вдарили по складу матеріально-технічних засобів у Новополтавці Запорізької області та по ремонтному підрозділу ворога у Розквіті, що на Луганщині.
Також уражено райони зосередження живої сили російських окупантів у Донецьку та в Охрімівці, що на окупованій частині Запорізької області.
Джерело: Генштаб ВСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.