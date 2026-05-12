Секретарь СНБО Рустем Умеров выступает в качестве свидетеля в коррупционном деле Мидас, где также фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.

Допрос секретаря СНБО Рустема Умерова: что известно

Антикоррупционные органы провели допрос секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

— Господин секретарь СНБО — в отношении него соответствующие следственные действия осуществлялись детективами НАБУ. Мы публично сообщали о допросе Умерова в рамках досудебного расследования, дальше комментировать не могу, — сказал Кривонос.

Он уточнил, что некорректно использовать формулировку “фигурирует”, поскольку “проверяются или не проверяются действия конкретных лиц, есть ли в них состав преступления”.

— Вот действия Умерова проверяли. Он допрошен, в настоящее время у него статус свидетеля в уголовном производстве, — сказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.

Напомним, что прокурор САП во время судебного заседания по делу о коррупции в энергетической сфере заявил, что подозреваемый бизнесмен Тимур Миндич имел влияние на тогдашнего министра обороны Рустема Умерова.

Умеров подтвердил, что встречался с бизнесменом Миндичем в период, когда возглавлял Министерство обороны, однако опроверг заявления о влиянии на него.

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны заявил, что Миндич пытался давить на Умерова, чтобы тот поддержал закупку бронежилетов у компании Миликон ЮА.

