В САП раскрыли статус Умерова по делу Мидас
- НАБУ допросило секретаря СНБО Рустема Умерова в рамках уголовного производства.
- Глава САП Александр Клименко утверждает, что формулировка "фигурирует" является некорректной в отношении Умерова.
Секретарь СНБО Рустем Умеров выступает в качестве свидетеля в коррупционном деле Мидас, где также фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.
Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.
Допрос секретаря СНБО Рустема Умерова: что известно
Антикоррупционные органы провели допрос секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.
— Господин секретарь СНБО — в отношении него соответствующие следственные действия осуществлялись детективами НАБУ. Мы публично сообщали о допросе Умерова в рамках досудебного расследования, дальше комментировать не могу, — сказал Кривонос.
Он уточнил, что некорректно использовать формулировку “фигурирует”, поскольку “проверяются или не проверяются действия конкретных лиц, есть ли в них состав преступления”.
— Вот действия Умерова проверяли. Он допрошен, в настоящее время у него статус свидетеля в уголовном производстве, — сказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.
Напомним, что прокурор САП во время судебного заседания по делу о коррупции в энергетической сфере заявил, что подозреваемый бизнесмен Тимур Миндич имел влияние на тогдашнего министра обороны Рустема Умерова.
Умеров подтвердил, что встречался с бизнесменом Миндичем в период, когда возглавлял Министерство обороны, однако опроверг заявления о влиянии на него.
Общественный антикоррупционный совет при Минобороны заявил, что Миндич пытался давить на Умерова, чтобы тот поддержал закупку бронежилетов у компании Миликон ЮА.