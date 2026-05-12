Секретар РНБО Рустем Умєров проходить як свідок у корупційній справі Мідас, де також фігурує бізнесмен Тимур Міндіч.

Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос.

Допит секретаря РНБО Рустема Умєрова: що відомо

Антикорупційні органи провели допит секретаря РНБО України Рустема Умєрова.

– Пан секретар РНБО – щодо нього відповідні слідчі дії здійснювалися детективами НАБУ. Ми публічно комунікували про допит Умєрова в межах досудового розслідування, далі комунікувати не можу, – сказав Кривонос.

Він уточнив, що некоректно використовувати формулювання “фігурує”, оскільки “дії конкретних осіб перевіряються або не перевіряються, чи є в них склад злочину”.

– От дії Умєрова перевіряли. Він допитаний, на цей час він має статус свідка у кримінальному провадженні, — сказав глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

Нагадаємо, прокурор САП під час судового засідання у справі про корупцію в енергетичній сфері заявив, що підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Умєров підтвердив, що зустрічався з бізнесменом Міндічем у період, коли очолював Міністерство оборони, однак заперечив заяви про вплив на нього.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони заявила, що Міндіч намагався тиснути на Умєрова, аби той підтримав закупівлю бронежилетів у компанії Мілікон ЮА.

