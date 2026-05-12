Есть месяц для выезда: с отдельных территорий Никопольщины объявили обязательную эвакуацию
Обязательная эвакуация из Никопольщины
Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, подписаны соответствующие распоряжения относительно обязательной эвакуации населения из Никопольщины.
Так, из Новокиевки и Ильинки Марганецкой городской общины, Вышетарасовки Мировской сельской общины должны выехать семьи с детьми. Сейчас там проживает 34 ребенка, это 28 семей.
Также всем жителям необходимо оставить одну из улиц Марганца и около 100 улиц Никополя. Эвакуироваться должны 1145 человек.
Время и маршрут эвакуации согласовываются индивидуально с каждой семьей. Однако переехать должны все в течение месяца, отмечает глава ОВА.
– Семьи смогут остановиться как в более безопасных населенных пунктах Никопольщины, так и в других районах области или даже других регионах. Все организационные вопросы и сопровождение будут обеспечивать власти на местах, – написал он в Telegram.
В то же время, в Никополе городские власти планируют компенсировать аренду жилья семьям с детьми, которые попали под обязательную эвакуацию, однако решили остаться в родном городе – переехать в более безопасные районы.
Такую инициативу депутаты должны рассмотреть на внеочередной сессии Никопольского горсовета.