Є місяць для виїзду: з окремих територій Нікопольщини оголосили обов’язкову евакуацію
- На окремих територіях Нікопольщини оголосили обов’язкову евакуацію населення через безпекову ситуацію.
- Родини з дітьми мають виїхати з Новокиївки, Іллінки та Вищетарасівки, а також евакуація стосується жителів однієї вулиці Марганця і майже 100 вулиць Нікополя.
- Загалом виїхати мають 1145 людей, переїзд організовуватимуть індивідуально протягом місяця за підтримки місцевої влади.
Обов’язкова евакуація з Нікопольщини
Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, підписані відповідні розпорядження щодо обов’язкової евакуації населення з Нікопольщини.
Так, з Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, Вищетарасівки Мирівської сільської громади мають виїхати родини з дітьми. Наразі там мешкають 34 дитини, це 28 родин.
Також всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Евакуюватися мають 1145 людей.
Час та маршрут евакуації узгоджується індивідуально з кожною сім’єю. Проте переїхати всі вони мають протягом місяця, наголошує очільник ОВА.
– Родини зможуть зупинитися як в більш безпечних населених пунктах Нікопольщини, так і в інших районах області чи навіть інших регіонах. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме влада на місцях, – написав він у Telegram.
Водночас у Нікополі міська влада планує компенсувати оренду житла родинам з дітьми, які потрапили під обов’язкову евакуацію, проте вирішили залишитися у рідному місті – переїхати у більш безпечні райони.
Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради.