Обов’язкова евакуація з Нікопольщини

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, підписані відповідні розпорядження щодо обов’язкової евакуації населення з Нікопольщини.

Так, з Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, Вищетарасівки Мирівської сільської громади мають виїхати родини з дітьми. Наразі там мешкають 34 дитини, це 28 родин.

Також всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Евакуюватися мають 1145 людей.

Час та маршрут евакуації узгоджується індивідуально з кожною сім’єю. Проте переїхати всі вони мають протягом місяця, наголошує очільник ОВА.

– Родини зможуть зупинитися як в більш безпечних населених пунктах Нікопольщини, так і в інших районах області чи навіть інших регіонах. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме влада на місцях, – написав він у Telegram.

Водночас у Нікополі міська влада планує компенсувати оренду житла родинам з дітьми, які потрапили під обов’язкову евакуацію, проте вирішили залишитися у рідному місті – переїхати у більш безпечні райони.

Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради.

