Зеленский о ночной атаке: РФ завершила режим частичной “тишины”, будут зеркальные шаги
- Россия после нескольких дней тишины нанесла удар по Украине, сообщил Владимир Зеленский.
- Он подчеркнул, что Украина в ответ будет действовать зеркально на все российские шаги.
- Также президент обратился к партнерам с призывом не прекращать санкционное давление на РФ ради мира.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия сознательно закончила частичную тишину, которая сохранялась несколько дней, выпустив этой ночью по Украине более 200 ударных дронов.
Зеленский о прекращении Россией режима тишины
Как сообщил глава нашего государства в Telegram, Россия сама выбрала закончить частичную тишину, которая продолжалась несколько дней.
– За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Снова пошли авиабомбы на фронте – более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов. Ударные дроны сбивались в Днепровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, в Киеве и области, — сообщил Зеленский.
По его словам, есть повреждения объектов энергетики, многоквартирных домов, детского сада, также зафиксирован удар по гражданскому локомотиву на железной дороге.
— Известно, что есть раненые из-за этих ударов. К сожалению, есть и погибшие. Мои соболезнования родным и близким, – добавил президент.
Также он подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально в ответ на все российские шаги.
– Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать работать и усиливаться, – добавил президент.
Зеленский отметил, что важно, чтобы не было послаблений и партнеры не оставались в стороне, а продолжали совместную работу ради безопасности, справедливости и надежному миру.