Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия сознательно закончила частичную тишину, которая сохранялась несколько дней, выпустив этой ночью по Украине более 200 ударных дронов.

Зеленский о прекращении Россией режима тишины

Как сообщил глава нашего государства в Telegram, Россия сама выбрала закончить частичную тишину, которая продолжалась несколько дней.

– За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Снова пошли авиабомбы на фронте – более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов. Ударные дроны сбивались в Днепровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, в Киеве и области, — сообщил Зеленский.

По его словам, есть повреждения объектов энергетики, многоквартирных домов, детского сада, также зафиксирован удар по гражданскому локомотиву на железной дороге.

— Известно, что есть раненые из-за этих ударов. К сожалению, есть и погибшие. Мои соболезнования родным и близким, – добавил президент.

Также он подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально в ответ на все российские шаги.

– Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать работать и усиливаться, – добавил президент.

Зеленский отметил, что важно, чтобы не было послаблений и партнеры не оставались в стороне, а продолжали совместную работу ради безопасности, справедливости и надежному миру.

