Зеленський про нічну атаку: РФ завершила режим часткової “тиші”, будуть дзеркальні кроки
- Росія після декількох днів тиші завдала удару по Україні, повідомив Володимир Зеленський.
- Він наголосив, що Україна у відповідь діятиме дзеркально на всі російські кроки.
- Також президент звернувся до партнерів із закликом не припиняти санкційний тиск на РФ заради миру.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія свідомо закінчила часткову тишу, яка зберігалась кілька днів, випустивши цієї ночі по Україні понад 200 ударних дронів.
Зеленський про припинення Росією режиму тиші
Як повідомив глава нашої держави у Telegram, Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів.
– За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті – понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивалися на Дніпропетровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області, – повідомив Зеленський.
За його словами, є пошкодження об’єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка, також зафіксовано удар по цивільному локомотиву на залізниці.
– Відомо, що є поранені через ці удари. На жаль, є і загиблі. Мої співчуття рідним і близьким, – додав президент.
Також він наголосив, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на всі російські кроки.
– Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися, – додав президент.
Зеленський зауважив, що важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру.