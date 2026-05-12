Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія свідомо закінчила часткову тишу, яка зберігалась кілька днів, випустивши цієї ночі по Україні понад 200 ударних дронів.

Як повідомив глава нашої держави у Telegram, Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів.

– За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті – понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивалися на Дніпропетровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області, – повідомив Зеленський.

За його словами, є пошкодження об’єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка, також зафіксовано удар по цивільному локомотиву на залізниці.

– Відомо, що є поранені через ці удари. На жаль, є і загиблі. Мої співчуття рідним і близьким, – додав президент.

Також він наголосив, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на всі російські кроки.

– Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися, – додав президент.

Зеленський зауважив, що важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру.

