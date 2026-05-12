В ночь на 12 мая российские войска продолжили атаки дронами по украинским регионам.

Под ударами оказались Киев, Днепр, Харьковщина, Житомирщина и Николаевщина — в городах и громадах вспыхнули пожары, повреждены жилые дома, детский сад, транспортная инфраструктура и автомобили.

Украина предложила Европейскому Союзу присоединиться к переговорам с Россией по “аэропортовому перемирию”. Также НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Атака на Киев и область

Утром 12 мая прогремели взрывы в Киеве во время атаки российских беспилотников.

Обломки одного из сбитых БпЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Оболонском районе. Из-за этого на техническом этаже возник пожар.

По словам правоохранителей, жители дома смогли самостоятельно потушить возгорание еще до прибытия экстренных служб. В результате падения обломков повреждена крыша здания, однако масштабных разрушений удалось избежать.

Предварительно известно, что пострадавших нет.

Под ударом этой ночью оказалась и Киевская область. В Фастовском районе в результате падения обломков произошел пожар кровли детского сада.

Также повреждения получил четырехэтажный жилой дом — там выбило окна. Кроме этого, повреждены два частных домовладения.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, утром российские войска атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области.

По его словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, мониторинговая команда заблаговременно предупредила работников об опасности, однако во время движения к укрытию обломками был травмирован машинист.

Сейчас мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы его жизни нет.

В результате атаки повреждены локомотивы и подвижной состав. Несмотря на это, движение поездов в регионе уже начали оперативно восстанавливать.

Взрывы в Днепре

В ночь на 12 мая российские беспилотники атаковали Днепр. Во время воздушной тревоги в городе прозвучала серия взрывов.

После удара в Днепре возник пожар, также повреждены объекты транспортной инфраструктуры.

По предварительной информации, один человек получил ранения.

Данные о состоянии пострадавшего пока уточняются.

Атака на Николаевскую область

Утром российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура региона.

О последствиях атаки сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В результате вражеского удара в части населенных пунктов области возникли перебои с электроснабжением и обесточивание.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы и работают над возвращением света жителям области.

Удары по Харьковской области

На Харьковщине ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками территорию предприятия в поселке Великий Бурлук Купянского района.

В результате удара загорелись автобус и грузовой автомобиль. Спасатели ликвидировали пожар.

Еще один дрон попал по территории частного домовладения в селе Безруки Дергачевской громады. Там загорелась хозяйственная постройка, а также поврежден жилой дом.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Атака на Черниговскую область

В ночь на 12 мая российские войска также атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками.

В Новгород-Северском районе в результате попадания загорелся жилой дом. На месте работали спасатели, которые оперативно локализовали и ликвидировали пожар.

Еще один удар зафиксировали в Корюковском районе. Там беспилотник попал по территории частных домовладений.

В результате атаки повреждены жилое и хозяйственное здания, также загорелись дрова во дворе.

Подразделения ГСЧС ликвидировали все очаги возгорания. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Атака на Житомирщину

Под ударом этой ночью оказалась и Житомирская область. В результате атаки повреждены жилые и хозяйственные помещения, а также автомобили жителей Житомира.

Сейчас правоохранители и специальные службы обследуют территории, проверяют места падения обломков и фиксируют последствия атаки.

Предварительно сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Украина предлагает ЕС “аэропортовое перемирие”

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предлагает Европейскому Союзу присоединиться к переговорам с Россией относительно так называемого аэропортового перемирия.

Речь идет о возможном взаимном отказе от ударов по гражданским аэропортам и авиационной инфраструктуре.

По словам главы МИД, Украина видит для европейских союзников отдельную роль в мирных инициативах на фоне замедления переговоров при посредничестве США.

В Киеве считают, что Россия также может быть заинтересована в подобной договоренности из-за все большей уязвимости своих крупных авиаузлов к ударам украинских дальнобойных дронов.

В то же время в Брюсселе пока осторожно реагируют на инициативу. В ЕС отмечают, что Кремль пока не демонстрирует готовности к реальному прекращению войны.

Помощь Украине от Германии

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о договоренностях с Германией по поддержке украинской обороны.

Речь идет о ракетах к системам Patriot, поддержке программы PURL в зимний период, а также более $1 млрд на развитие украинских deep strike и mid strike-возможностей.

Кроме того, стороны объявили о запуске программы Brave Germany совместно с кластером Brave1.

Программа будет предусматривать грантовую поддержку разработок в сфере беспилотников, искусственного интеллекта, связи и других defense tech-направлений.

НАБУ и САП сообщили о подозрении Ермаку

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак вечером 11 мая получил подозрение от НАБУ и САП.

По данным следствия, дело касается легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Правоохранители сообщили, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Производство расследуется по статье о легализации имущества, полученного преступным путем.

Сам Ермак заявил, что не владеет никаким домом, и пообещал дать комментарий после завершения процессуальных действий.

В Офисе президента призвали не делать преждевременных выводов до завершения расследования.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1539-е сутки.

