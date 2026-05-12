Россияне регулярно обстреливают прифронтовые громады. Особенно тяжелая ситуация в Херсоне, где враг устраивает “сафари на людей”.

Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Вражеские обстрелы Херсона и прифронтовых населенных пунктов

Президент обсудил ситуацию в Херсоне и населенных пунктах вблизи линии фронта с командующим Воздушными силами ВСУ Анатолием Кривоножком и премьер-министром Юлией Свириденко.

По его словам, российские войска постоянно обстреливают эти территории.

— Особенно тяжелая ситуация в Херсоне: россияне устроили там фактически сафари против людей. Нужно значительно усилить защиту, больше перехватчиков, больше средств РЭБ, больше наших экипажей нужны именно там, в городе, – заявил он.

Также президент сообщил, что продолжается работа по эвакуации жителей из временно оккупированных районов Херсонской области.

По словам Зеленского, частично удается реагировать на вызовы, возникающие на оккупированной территории области, в частности в Олешках и других населенных пунктах.

— Ситуация именно на этой части оккупированной территории очень тяжелая — очень сложно проводить эвакуацию людей. И важно, чтобы международные организации — все, кто способен помочь в этом, – были задействованы и проявляли активность. Обсудили детали этого процесса, – сообщил Зеленский.

Создание антибаллистической коалиции

Глава государства рассказал о встрече советников по вопросам национальной безопасности 13 европейских стран и представителя офиса Генерального секретаря НАТО.

Во время встречи стороны обсудили вопросы производства противоракетного вооружения и создания противоракетной коалиции.

— Я хочу поблагодарить сегодня наших европейских партнеров: состоялась встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Мы постепенно продвигаем тему производства противоракетного вооружения в Европе – мы формируем противоракетную коалицию, — отметил президент.

Он отметил, что сейчас Украина ближе к результату, чем когда-либо.

Президент также подчеркнул, что украинские позиции на фронте, эффективность дальнобойного оружия и результаты сотрудничества со странами-партнерами в настоящее время являются лучшими за все годы.

— Нужно держать уровень и добиваться результатов. Именно это мы и делаем. Каждый вызов, который при этом возникает, все, через что мы проходим, должно завершаться одним – тем, что мы все так или иначе помогаем Украине, укрепляем нашу оборону и делаем более выгодными наши общие украинские внешнеполитические позиции, – подчеркнул глава государства.

