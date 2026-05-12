Росіяни регулярно обстрілюють прифронтові громади. Особливо важка ситуація у Херсоні, де ворог влаштовує “сафарі на людей”.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Ворожі обстріли Херсона і прифронтових громад

Президент обговорив ситуацію у Херсоні та громадах поблизу лінії фронту з командувачем Повітряних сил ЗСУ Анатолієм Кривоножком і прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

За його словами, російські війська постійно обстрілюють ці території.

– Особливо важка ситуація в Херсоні: росіяни влаштували там фактично сафарі проти людей. Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті, – заявив він.

Також президент повідомив, що триває робота з евакуації жителів із тимчасово окупованих районів Херсонської області.

За словами Зеленського, частково вдається реагувати на виклики, які виникають на окупованій території області, зокрема в Олешках та інших населених пунктах.

– Дуже важка ситуація саме на цій частині окупованої території – дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації – усі, хто здатен допомогти із цим, – були задіяні й були активними. Обговорили деталі цього процесу, – повідомив Зеленський.

Створення антибалістичної коаліції

Глава держави розповів про зустріч радників з питань національної безпеки 13 європейських країн і представника офісу Генерального секретаря НАТО.

Під час зустрічі сторони обговорили питання виробництва антибалістичного озброєння та створення антибалістичної коаліції.

– Я хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам: була зустріч на рівні радників з питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі – ми формуємо антибалістичну коаліцію, – зазначив президент.

Він зауважив, що зараз Україна ближче до результату, ніж будь-коли.

Президент також зазначив, що українські позиції на фронті, ефективність далекобійної зброї та результати співпраці з країнами-партнерами нині є найкращими за всі роки.

– Треба тримати рівень і досягати результатів. Саме це ми й робимо. Кожен виклик, який є при цьому, все, через що ми проходимо, повинне завершуватися одним – тим, що ми всі так чи інакше допомагаємо Україні, робимо сильнішою нашу оборону й робимо вигіднішими наші спільні українські зовнішньополітичні позиції, – наголосив глава держави.

