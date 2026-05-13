В Одесі правоохоронці викрили посадовця одного з центрів забезпечення Збройних Сил України, якого підозрюють у вимаганні хабаря за безперешкодне приймання харчових наборів для військових.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Хабар за приймання харчових наборів для ЗСУ

За даними слідства, майор, який очолював продовольчий склад військової частини в Одесі, вимагав 100 тис. грн від представниці компанії-постачальника добових польових наборів продуктів. Йдеться про виконання державного контракту на понад 50 млн грн, укладеного з Державним оператором тилу.

Зараз дивляться

Слідчі встановили, що посадовець відповідав за перевірку продукції та оформлення супровідних документів. Після надходження першої партії товару він, за версією слідства, почав навмисно затягувати процедури приймання, ініціював додаткові перевірки, не передбачені умовами договору, а також блокував підписання необхідних документів.

Згодом військовий, як стверджують у прокуратурі, висунув вимогу надати йому 100 тис. грн за подальше безперешкодне виконання контракту та відсутність штучних перешкод під час постачання продукції.

8 травня правоохоронці затримали майора після одержання коштів.

Наразі посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 915 200 грн.

Джерело : Офис генпрокурора

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.