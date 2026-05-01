Закон об обороте гражданского огнестрельного оружия в Украине необходим как гражданам, так и правоохранителям. К тому же это одно из евроинтеграционных обязательств страны.

К такому выводу пришли участники экспертных консультаций по законодательному урегулированию гражданского огнестрельного оружия, проведение которых после теракта в Киеве 18 апреля анонсировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Закон о гражданском оружии в Украине: что известно

По словам Игоря Клименко, к обсуждению присоединились народные депутаты, руководители МВД, Национальной полиции, СБУ, ГБР, представители Офиса президента Украины, общественных организаций, военного, ветеранского, адвокатского, медийного сообществ.

Как отметил Клименко, в Украине уже действует система доступа к отдельным видам оружия — его могут приобрести граждане, которые соответствуют установленным критериям. В то же время действующие правила требуют обновления и четкого закрепления на уровне закона.

Речь идет, в частности, об урегулировании права на самозащиту, определении разрешенных видов оружия, четких основаниях для его применения гражданскими, а также механизмы изъятия в случае угрожающего поведения или случаев домашнего насилия.

Отдельное внимание планируют уделить подготовке владельцев оружия — предусматриваются теоретическое и практическое обучение, сдача экзаменов и развитие соответствующей инфраструктуры.

— Оружие — это не только право. Первоочередно это — ответственность. И она должна быть подкреплена жесткими проверками. Фильтрами, через которые не смогут пройти люди с психическими нарушениями, зависимостями, криминальной историей (даже если дело не дошло до суда), — отметил Клименко.

Работа над законодательным урегулированием продолжается. В МВД отмечают, что это сложный и дискуссионный вопрос, который требует согласованного решения с учетом интересов безопасности и прав граждан.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что массовое распространение оружия среди населения не гарантирует реальной защиты, зато может привести к росту количества случаев насилия.

По его словам, даже при наличии разрешений оружие иногда используется в преступлениях, поэтому ключевую роль в безопасности граждан должны играть правоохранительные органы и спецслужбы.

Буданов отмечал, что вопрос оборота оружия требует отдельного детального анализа с учетом всех рисков для общества.

Напомним, что вопрос о легализации оружия для гражданских встал после теракта в Киеве 18 апреля, когда вооруженный мужчина убил и ранил людей в Голосеевском районе столицы.

