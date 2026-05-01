Большинство переговорных разделов по вступлению Украины в ЕС планируют закрыть уже в течение 12-18 месяцев, что позволит выйти на подписание соглашения о членстве в 2027 году.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Вступление Украины в ЕС: что известно

По словам Качки, Украина уже провела значительную подготовительную работу на техническом уровне, несмотря на политические трудности, которые возникали ранее. Европейский Союз передал украинской стороне все необходимые требования для открытия переговорных кластеров заранее.

— В целом мы имеем 145 требований ЕС. Большинство из них касается приведения украинского законодательства к стандартам Союза, а также практики ежедневной работы институтов. Все эти требования реалистичны. За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов и выйти в следующем году на подписание договора о вступлении в ЕС, – сказал он.

Сейчас работа ведется по всем шести переговорным кластерам. В марте Украина получила вторую часть условий от Еврокомиссии, а официальное открытие кластеров ожидается уже в июле в рамках межправительственной конференции.

После подписания соглашения о вступлении в Европейский Союз оно подлежит ратификации в парламентах всех государств-членов ЕС и Украины.

Ранее Тарас Качка заявлял, что Украина может подписать соглашение о вступлении в ЕС уже в 2027 году даже в случае, если часть технических требований еще будет оставаться в процессе выполнения.

По его словам, ключевым для такого решения является прогресс в сфере верховенства права, тогда как ряд технических вопросов можно дорабатывать уже после подписания соглашения.

Вице-премьер отмечал, что для вступления Украине необходимо завершить важные реформы, в частности в судебной и правоохранительной системах, а также принять значительный пакет законов — ориентировочно около 300.

Источник : Суспільне

