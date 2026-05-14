Минулої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 6 392 дрони-камікадзе та здійснив 2 638 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.

