Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою визначив розміри разової грошової допомоги до Дня незалежності України у 2026 році.

Щорічні виплати передбачені для ветеранів війни, колишніх в’язнів концтаборів та членів родин загиблих Захисників і Захисниць України.

Виплатити кошти мають до 24 серпня 2026 року, йдеться у постанові.

Виплати до Дня незалежності 2026: що відомо

Документом встановлено фіксовані суми допомоги для різних категорій громадян.

Особи з інвалідністю внаслідок війни, а також колишні малолітні в’язні концтаборів і гетто, які мають інвалідність, отримають:

I групи – 3 100 грн;

II групи – 2 900 грн;

III групи – 2 700 грн.

Для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною передбачена виплата у розмірі 3 100 грн.

Учасники бойових дій отримають по 1 000 грн.

До цієї категорії також належать постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів та діти, народжені у місцях примусового тримання.

Членам сімей загиблих воїнів виплатять по 650 грн.

Йдеться про членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України, а також дружин або чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не одружилися повторно.

Учасники війни отримають по 450 грн. Також право на таку виплату мають колишні в’язні концтаборів, особи, яких примусово вивозили на роботи, а також діти партизанів і підпільників.

Грошову допомогу надаватимуть відповідно до Законів України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та Про жертви нацистських переслідувань.

Усі виплати проводитимуть централізовано через органи Пенсійного фонду України та профільні міністерства.

Ветеранам, які проходять службу або отримують пенсію, кошти нарахують автоматично без необхідності подавати додаткові заяви.

Основною вимогою уряду є забезпечення повного фінансування всіх категорій отримувачів до державного свята 24 серпня.

