На кінець минулої доби на фронті зафіксовано 221 бойове зіткнення. Ворог завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, 55 авіаційних ударів – скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5453 дрони-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2026

Втрати ворога на 16 травня

  • особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб,
  • танків – 11 937 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 574 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 42 133 (+48) од.,
  • РСЗВ – 1 788 од.,
  • засобів ППО – 1 381 (+2) од.,
  • літаків – 436 (+1) од.,
  • гелікоптерів – 352 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 397 (+9) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1 865) од.,
  • крилатих ракет – 4 626 од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 96 793 (+253) од.,
  • спеціальної техніки – 4 191 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 543-ю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

