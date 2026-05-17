Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 17 травня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 195 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 182 керовані авіабомби.
Крім того, залучив для ураження 5 768 дронів-камікадзе та здійснив 2 226 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 544-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
