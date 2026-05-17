Минулої доби на фронті зафіксовано 195 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 182 керовані авіабомби.

Крім того, залучив для ураження 5 768 дронів-камікадзе та здійснив 2 226 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 544-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

